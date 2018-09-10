ВИДЕО: Начинается последняя осенняя сессия этого состава Рийгикогу

Гимн исполнит смешанный хор K.O.O.R. под управлением Рауля Талмара. Хор также исполнит песню Эйно Тамберга и Юхана Лийва ”Isamaale”.

VIII сессия XIII созыва Рийгикогу продлится с 10 сентября по 20 декабря. Это — последняя осенняя сессия текущего состава Рийгикогу.