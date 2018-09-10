10.09.2018, 07:25

ВИДЕО: Начинается последняя осенняя сессия этого состава Рийгикогу


rus.delfi.ee
EST

Сегодня, в 15:00, начнется торжественное вступительное заседание осенней сессии Рийгикогу. С речами выступят спикер Рийгикогу Эйки Нестор и Президент Республики Керсти Кальюлайд, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

Гимн исполнит смешанный хор K.O.O.R. под управлением Рауля Талмара. Хор также исполнит песню Эйно Тамберга и Юхана Лийва ”Isamaale”.

VIII сессия XIII созыва Рийгикогу продлится с 10 сентября по 20 декабря. Это — последняя осенняя сессия текущего состава Рийгикогу.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Спасение рядового Райана: ребенок жалуется, что отец его обижает, но пока ему помочь никто не может

10.09.2018
Жительница Таллинна Марина возмущена: ребенок, живущий с отцом в Финляндии, жалуется, что папа его периодически бьет и постоянно кричит на него, а суд в Эстонии никак своего несовершеннолетнего гражданина защитить не может. По ее словам, ни эстонская полиция, ни служба защиты детей ничего поделать в этой ситуации не в состоянии, суды тянутся долго, а финская служба защиты детей хоть и завела дело, но ребенок продолжает жить в доме, где его постоянно унижают, пишет "МК-Эстония".
Подробнее



ВИДЕО: Начинается последняя осенняя сессия этого состава Рийгикогу

10.09.2018
Сегодня, в 15:00, начнется торжественное вступительное заседание осенней сессии Рийгикогу. С речами выступят спикер Рийгикогу Эйки Нестор и Президент Республики Керсти Кальюлайд, сообщает пресс-служба Рийгикогу.
Подробнее

Вакра: я не представляю, как получающий ”минималку” человек может платить и за жилье, и за продукты

09.09.2018
Ärileht вчера написал со ссылкой на Таллиннскую статистическую книгу, что число получателей минкимальной зарплаты в Таллинне продолжает расти. Вице-мэр Тынис Мелдер говорит. Что причиной тому — стремительный рост размера ”минималки”, а не повышение численности жителей Таллинна. В то же время депутат Рийгикогу, соцдем Райнер Вакра считает, что в этой статистике ничего хорошего нет.
Подробнее

Женщина обвиняет ветеринарную клинику в смерти кота, врачи не согласны

09.09.2018
Всего через пару дней после профилактического осмотра у ветеринара молодой кот умер у хозяйки на руках. Женщина обвиняет в этом врача, сделавшего животному два укола. Однако в ветеринарной клинике не согласны с таким обвинениям и приводят свои аргументы. Кто прав в этой ситуации, куда жаловаться на лечение животных и как часто надо водить питомцев к специалистам — разбиралась ”МК-Эстония”.
Подробнее

-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106692001
107,10 €
64,26 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €

Elisa впервые в Эстонии задействовала лицевую биометрию для идентификации личности

09.09.2018
Впервые в Эстонии именно Elisa испытывает в своих представительствах систему лицевой биометрии на базе искусственного интеллекта, которая позволит в дальнейшем быстро и легко идентифицировать личность стоящего перед объективом камеры человека, существенно упрощая процесс оформления Mobiil-ID.
Подробнее


Онкологи: рак становится главной причиной смертей в Эстонии

09.09.2018
Общество онкологов-клиницистов Эстонии обратилось к Министерству социальных дел с просьбой поддержать план интегрирования радиотерапии в план лечебных услуг новой Ида-Таллиннской центральной больницы, поскольку смертность от онкологических заболеваний в Эстонии выходит на первое место, сообщает rus.err.ee.
Подробнее


Дочь олигарха Настя Кудри лишилась пальцев в аварии в Ницце

08.09.2018
Дочь олигарха Игоря Кудряшкина Анастасия (известная широкой публике как Настя Кудри) начала карьеру певицы в 15-летнем возрасте не без поддержки богатого папы. На счету у Насти десятки песен, несколько клипов, в одном из которых снялась звезда “Сумерек” Кэм Жиганде, а также зажигательный дуэт с Ольгой Бузовой, за который Настя, по слухам, заплатила два миллиона рублей, пишет Starhit.
Подробнее