ВИДЕО: Начинается последняя осенняя сессия этого состава Рийгикогу

Сегодня, в 15:00, начнется торжественное вступительное заседание осенней сессии Рийгикогу. С речами выступят спикер Рийгикогу Эйки Нестор и Президент Республики Керсти Кальюлайд, сообщает пресс-служба Рийгикогу.
Гимн исполнит смешанный хор K.O.O.R. под управлением Рауля Талмара. Хор также исполнит песню Эйно Тамберга и Юхана Лийва ”Isamaale”.
VIII сессия XIII созыва Рийгикогу продлится с 10 сентября по 20 декабря. Это — последняя осенняя сессия текущего состава Рийгикогу.
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