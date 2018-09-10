10.09.2018, 07:25

ВИДЕО: Начинается последняя осенняя сессия этого состава Рийгикогу

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rus.delfi.ee
EST

Сегодня, в 15:00, начнется торжественное вступительное заседание осенней сессии Рийгикогу. С речами выступят спикер Рийгикогу Эйки Нестор и Президент Республики Керсти Кальюлайд, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

Гимн исполнит смешанный хор K.O.O.R. под управлением Рауля Талмара. Хор также исполнит песню Эйно Тамберга и Юхана Лийва ”Isamaale”.

VIII сессия XIII созыва Рийгикогу продлится с 10 сентября по 20 декабря. Это — последняя осенняя сессия текущего состава Рийгикогу.

Tallinn Hockey weekend
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