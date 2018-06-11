ВИДЕО: На выходных прошли Авиационные дни Эстонии 2018

Темой этих Авиационных дней был, как прочем предыдущих и последующих, быо празднование юбилея Эстонской Республики.
Смотрите видео.
Темой этих Авиационных дней был, как прочем предыдущих и последующих, быо празднование юбилея Эстонской Республики.
Смотрите видео.
Administratiivassistent
KANADA SAATKONNA ESINDUS
Tähtaeg: 11.06.2018
Turismiarenduskeskuse direktor
EAS (ARISTA)
Tähtaeg: 18.06.2018
Juhatuse esimees
TALLINNA LINNATRANSPORDI AS
Tähtaeg: 14.06.2018
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