ВИДЕО: На выходных прошли Авиационные дни Эстонии 2018

Tartu lähistel lennundusmuuseumis läinud nädalavahetusel peetud traditsioonilised Eesti Lennunduspäevad tõid vigurlende ja militaartehnikat uudistama üle 15 000 inimese. Foto: Urmas Glase

Темой этих Авиационных дней был, как прочем предыдущих и последующих, быо празднование юбилея Эстонской Республики.