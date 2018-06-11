11.06.2018, 17:16

ВИДЕО: На выходных прошли Авиационные дни Эстонии 2018

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rus.delfi.ee
EST 2
Tartu lähistel lennundusmuuseumis läinud nädalavahetusel peetud traditsioonilised Eesti Lennunduspäevad tõid vigurlende ja militaartehnikat uudistama üle 15 000 inimese.
Tartu lähistel lennundusmuuseumis läinud nädalavahetusel peetud traditsioonilised Eesti Lennunduspäevad tõid vigurlende ja militaartehnikat uudistama üle 15 000 inimese.Foto: Urmas Glase

Темой этих Авиационных дней был, как прочем предыдущих и последующих, быо празднование юбилея Эстонской Республики.

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