ВИДЕО: На въездах в популярные места летнего отдыха образовались пробки — очереди километровые

Ранние гости популярных мест отдыха, желающие встретить там Иванов день, забили подъезды к ним.

В Виртсу, откуда отправляется паром на Сааремаа, зафиксировали на видео образовавшуюся пробку, которая обещает к вечеру стать еще длиннее.

Другое популярное место летнего отдыха притягивает гостей, как магнит. К курортному городу Пярну также добраться нелегко — сразу после границы Таллинна начинаются километровые очереди.

Скорость движения желающих отдохнуть в Пярну замедляет участок после Сауэ, в деревне Кохату, где ведутся дорожные работы, в связи с которыми действует ограничение — 50 км в час.