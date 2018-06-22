22.06.2018, 17:36

ВИДЕО: На въездах в популярные места летнего отдыха образовались пробки — очереди километровые

 (11)
rus.delfi.ee
EST 5

Ранние гости популярных мест отдыха, желающие встретить там Иванов день, забили подъезды к ним.

В Виртсу, откуда отправляется паром на Сааремаа, зафиксировали на видео образовавшуюся пробку, которая обещает к вечеру стать еще длиннее.

Другое популярное место летнего отдыха притягивает гостей, как магнит. К курортному городу Пярну также добраться нелегко — сразу после границы Таллинна начинаются километровые очереди.

Скорость движения желающих отдохнуть в Пярну замедляет участок после Сауэ, в деревне Кохату, где ведутся дорожные работы, в связи с которыми действует ограничение — 50 км в час.

Будет ли дождь на Иванов день? Или не будет?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
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