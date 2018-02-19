ВИДЕО: На соревновании ”Маардуский окунь 2018” разыграли надувную лодку

17 февраля на льду Маардуского озера собрались десятки любителей подледной ловли рыбы, которые приняли участие в традиционном соревновании ”Маардуский окунь 2018”. Разрешенные приспособления для ловли рыбы — секушка и мормышка.

В этом году популярное мероприятие было проведено уже в 19 раз.

Среди всех участников были разыграны многочисленные призы: за самую большую и маленькую рыбу, в категориях самых молодой и пожилой рыболов, а также лучшей рыбак Маарду.

В этом году победитель рыболовного соревнования получил надувную лодку Veles 247.

Всем участникам соревнования был предложен горячий рыбный суп.