ВИДЕО: На соревновании ”Маардуский окунь 2018” разыграли надувную лодку

17 февраля на льду Маардуского озера собрались десятки любителей подледной ловли рыбы, которые приняли участие в традиционном соревновании ”Маардуский окунь 2018”. Разрешенные приспособления для ловли рыбы — секушка и мормышка.
В этом году популярное мероприятие было проведено уже в 19 раз.
Среди всех участников были разыграны многочисленные призы: за самую большую и маленькую рыбу, в категориях самых молодой и пожилой рыболов, а также лучшей рыбак Маарду.
В этом году победитель рыболовного соревнования получил надувную лодку Veles 247.
Всем участникам соревнования был предложен горячий рыбный суп.
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