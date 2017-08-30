ВИДЕО: На Сааремаа осы устроили гнездо в пожарной машине

Спасатель-доброволец Сырве Пеэтер Аадуссоо и руководитель спасательной команды Сааремаа Маргус Линдмяэ обнаружили в системе тушения пожарной машины осиное гнездо.
Аадуссоо вчера облил неожиданное место гнездования водой. "Сейчас отдельные еще есть, но и они авось тоже пропадут", — был он полон надежды.
По словам Аадуссоо, это было само по себе хорошее большое гнездо, но детеныши из него уже вышли и в сотах уже ничего не было.
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