ВИДЕО: На пушной ферме эстонского бизнесмена в Карелии из-за голода массово гибнут животные

Британское издание Dayli Mail опубликовало жуткие кадры с находящейся в Карелии пушной фермы эстонского бизнесмена Айво Халлисту, на которой в связи с тяжелей финансовой ситуацией фирмы от голода умерли несколько тысяч животных.

Осторожно, кадры могут шокировать!

Кроме погибших животных, на ферме живут также лисы и норки, которые из-за нехватки пищи вынуждены есть тела умерших от голода сородичей.

Сейчас на ферме осталось 10 000 норок и 2700 лисиц. Их планируется умертвить в ноябре.

В свете событий ферму покинуло около сотни работников, которым с мая месяца не платили зарплату. Халлист сказал российским СМИ, что узнал о происходящем на прошлой неделе и планирует все выплатить. Побывавший на месте министр сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов оценил ситуацию как удовлетворительную.