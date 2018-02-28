ВИДЕО: На ETV+ Мстислав Русаков и Кристина Каллас спорили о нацменьшинствах

Есть ли в Эстонии дискриминация по национальному признаку? В эфире передачи на ETV+ "Кто кого?" юрист, правозащитник Мстислав Русаков, который активно продвигает тему сбора подписей в поддержку Спасательного пакета национальных меньшинств (Minority SafePack), и директор Нарвского колледжа Тартуского университета, председатель совета Фонда интеграции Кристина Каллас, обсудили ситуацию с нацменьшинствами в Эстонии, пишет rus.err.ee. Ведущий передачи — Андрей Титов.

Кристина Каллас согласна с Мстиславом Русаковым, что в Эстонии инстанции, которые борются против дискриминации, слабы. Согласна он и с тем, что русские чувствуют себя ущемленными. Воспротивилась она выпаду, что эстонский язык должен быть везде и всегда.

На вопрос ведущего, что Эстония в сфере национальной политики сделала правильно, Мстислав Русаков сказал, что на этот вопрос сходу ответить сложно, потому что все шаги в этой сфере были сделаны в другую (неправильную) сторону. "Мы против ассимиляции под видом интеграции, когда больше эстонского языка, больше эстонской культуры, и соответственно меньше русского".

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