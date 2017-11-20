ВИДЕО: На цирковом представлении в спортхолле ”Калев” мотоциклист въехал в зрителей

На вчерашнем представлении "Tsirkus ja motoshow" в спортхолле ”Калев” произошел инцидент, в ходе которого мотоциклист во время выступления не справился с управлением и въехал в зрителей.

”Наша семья купила билеты на первый ряд, и произошло то, что видно на видео. Это большая удача, что мероприятие не закончилось для нас травмпунктом, поскольку мотоциклист не справился с управлением и просто въехал в народ”, — рассказывает очевидец.

По имеющимся данным, в результате случившегося никто не пострадал.

"Информация о данном моменте на мероприятии в 13:00 имела место. Ни человек, снявший данное видео, ни кто-то другой из зрителей не обратился к организаторам мероприятия по поводу случившигося, — сказал Delfi организатор мероприятия. — Артист, управляющий мотоциклом, извинился перед зрителем, снимавшим данное видео, который отнесся к случившемуся с пониманием и никаких претензий ни к артисту, ни к организатору мероприятия не предъявил. Данный номер не представляет опасности для зрителя. Риску подвергаются сами артисты, которые находятся внутри мото-шара и полностью изолированы от зрителя."

По данным Piletilevi, организатором мероприятия выступило Kultuuripäev MTÜ.