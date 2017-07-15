ВИДЕО: ”Мы — совершенно обычные люди”. Один день из жизни свидетелей Иеговы

Лаур и Туули — муж и жена, свидетели Иеговы. Оба работают на полставки, чтобы можно было уделять достаточно времени своему самому главному призванию: миссионерской работе. Они ходят по домам и улицам, неся, по их убеждению, слово божие. Оба выросли в семьях свидетелей Иеговы.

”Мы — совершенно обычные люди”, — заверяет Туули.

”У нас было очень хорошее детство. Мы стали свидетелями Иеговы не тогда, когда ими стали наши родители, а тогда, когда сами решили посвятить себя Господу. В моей семье половина детей решили избрать этот путь, половина решила этого не делать. Это личный выбор каждого”, — говорит женщина.

”Нелегко подойти и заговорить с незнакомым человеком. Особенно в случае с эстонцами, которые сами по себе очень закрыты. Но мы знаем, что наше слово имеет практическое значение, и это побуждает нас идти и делать это”, — рассказывает Лаур.

Смотрите видеосюжет Delfi.