ВИДЕО: ”Мы никакого взрыва не слышали!” Местные узнали о ракете из СМИ

Близ эндласких болот находится деревня Тапику, около которой и проходят поиски ракеты типа ”воздух-воздух”, по ошибке выпущенной во вторник испанскими ВВС. Однако поиски пришлось временно приостановить: загорелся торфяник, возгорание удалось ограничить и, по словам пресс-секретаря Лыунаской префектуры Марека Кийка, возможно, завтра поиски можно будет возобновить. ”Мы должны убедиться, что возгорание окончательно ликвидировано, в глубинных слоях торфа более нет очагов, и если оно так — завтра, пожалуй, можно будет продолжить искать”.

Жители деревни Тапику, близ которой — в 5 км — ищут ракету более сотни человек: солдаты и спасатели, как один утверждают, что услышали о ракете лишь из СМИ. ”Я дома была, да, но никакого шума или взрыва не слыхала”, — заявила одна домохозяйка.

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