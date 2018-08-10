ВИДЕО: ”Мы никакого взрыва не слышали!” Местные узнали о ракете из СМИ(23)
Люди, живущие вблизи к предполагаемому месту приземления ракеты, как один утверждают: во вторник они не слышали ни шума, ни взрыва.
Люди, живущие вблизи к предполагаемому месту приземления ракеты, как один утверждают: во вторник они не слышали ни шума, ни взрыва.
Близ эндласких болот находится деревня Тапику, около которой и проходят поиски ракеты типа ”воздух-воздух”, по ошибке выпущенной во вторник испанскими ВВС. Однако поиски пришлось временно приостановить: загорелся торфяник, возгорание удалось ограничить и, по словам пресс-секретаря Лыунаской префектуры Марека Кийка, возможно, завтра поиски можно будет возобновить. ”Мы должны убедиться, что возгорание окончательно ликвидировано, в глубинных слоях торфа более нет очагов, и если оно так — завтра, пожалуй, можно будет продолжить искать”.
Жители деревни Тапику, близ которой — в 5 км — ищут ракету более сотни человек: солдаты и спасатели, как один утверждают, что услышали о ракете лишь из СМИ. ”Я дома была, да, но никакого шума или взрыва не слыхала”, — заявила одна домохозяйка.
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