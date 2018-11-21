ВИДЕО: Мы исколесили Гонсиори вдоль и поперек и рассказываем вам: как ехать, чтобы приехать(14)
На прошлой неделе открыли обновленную улицу Гонсиори, а вместе с ней — первую в Эстонии полосу с реверсивным движением.
На прошлой неделе открыли обновленную улицу Гонсиори, а вместе с ней — первую в Эстонии полосу с реверсивным движением.
В первые дни возникла большая неразбериха. По такому случаю мы десятки раз проехали по Гонсиори, чтобы на личном примере объяснить вам: что делать можно, чего — нет.
Disainer-projekteerija
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