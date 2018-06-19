ВИДЕО: МуПо вместе с неравнодушными гражданами спасли жестоко сброшенных с крыши птенцов чайки

В пятницу читательница Delfi стала свидетельницей того, как житель Мустамяэ скидывает с крыши многоэтажки беспомощных птенцов чаек. Но не все люди жестоки! Муниципальная полиция поделилась с Delfi видео того, как они пытались поймать выживших птенцов, чтобы передать их Союзу защиты диких животных. Поймать птенцов им помогли неравнодушные молодые люди, проходившие мимо.

В пятницу вечером МуПо получила вызов к дому по адресу Сыпрузе пуйестеэ, 232 из-за мужчины, скидывающего птенцов с крыши. В 22:50 патруль фиксирует ситуацию на месте инцидента: на земеле перед домом три мертвых птенца и два в критическом состоянии.

Патруль связался с 1313, информационным номером Инспекции окружающей среды, где дали указания не трогать выживших птенцов, так как чайки-матери могут сами с ними справиться. В субботу поступило сообщение, что выжившие птенцы по прежнему находятся одни под окнами дома, а над ними кружит большая птица. В итоге патруль МуПо забрал птенцов и передал их Союзу защиты диких животных.