ВИДЕО: Михаил Кылварт провел в Ласнамяэ тренировку с элементами боевых искусств

Сегодня вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт провел в ласнамяэском парке Паэ, на тропе здоровья бесплатную тренировку с элементами боевых искусств.

Накануне с большим успехом прошла другая тренировка на Штромке. Несмотря на мороз, на занятие пришли любители спорта всех возрастов.

В феврале проходит месяц троп здоровья ”Во имя здоровой республики!”, в рамках акции всех приглашают на тропы здоровья, чтобы двигаться. В Эстонии более ста таких троп, каждый сможет найти место недалеко от дома, где совершенно бесплатно в любое время можно заняться спортом, дыша свежим воздухом. На протяжении месяца тренеры и спортсмены проводят бесплатные тренировки на различных тропах здоровья. Не имеет значения — быстро вы двигаетесь или медленно, главное — чтобы вы радовались движению.

Читать еще

Кульминация акции ”Во имя здоровой республики!” состоится 24 февраля — в этот день организаторы приглашают всех жителей Эстонии отметить День независимости с пользой для здоровья. Цель — показать жителям Эстонии доступность троп здоровья. На данный момент в Эстонии существует более 100 троп здоровья и 27 закрытых площадок для занятий спортом.

Информация о тропах здоровья и мероприятиях месяца троп здоровья доступна на сайте www.terviserajad.ee и в сети Facebook по адресу www.facebook.com/terviserajad.

Месяц троп здоровья и акцию ”Во имя здоровой республики!” поддерживают целевое учреждение Eesti Terviserajad (Эстонские тропы здоровья), Эстонский олимпийский комитет и объединение Sport Kõigile (”Спорт для всех”).