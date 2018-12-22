22.12.2018, 12:47
ВИДЕО: Международный скандал: латыши воруют эстонскую землю! Куда смотрят власти?!
В четверг гражданин Латвии Иварс Граудинш опубликовал в соцсетях видео, зафиксировавшее, как с помощью экскаватора эстонскую почву перемещают на территорию Латвии, сообщило издание Maaleht.
Все произошло непосредственно на границе Эстонии и Латвии, у пограничного столба.
”Это вам за остров Рухну!”, — написал Иварс в соцсетях.
Напомним, что После Первой мировой войны и образования независимых прибалтийских республик расположенный в Рижском заливе Балтийского моря остров стал предметом пограничных споров между Латвией и Эстонией, но местное население сделало выбор в пользу последней.
Иварс назвал свое видео — ”Международный скандал. Латыши забирают у эстонцев свою землю назад”.
Между тем, международного скандала пока не получилось. Эстонские официальные лица эпизод на эстонско-латвийской границе пока не комментируют.