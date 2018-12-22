ВИДЕО: Международный скандал: латыши воруют эстонскую землю! Куда смотрят власти?!

Все произошло непосредственно на границе Эстонии и Латвии, у пограничного столба.

”Это вам за остров Рухну!”, — написал Иварс в соцсетях.

Напомним, что После Первой мировой войны и образования независимых прибалтийских республик расположенный в Рижском заливе Балтийского моря остров стал предметом пограничных споров между Латвией и Эстонией, но местное население сделало выбор в пользу последней.

Иварс назвал свое видео — ”Международный скандал. Латыши забирают у эстонцев свою землю назад”.

Между тем, международного скандала пока не получилось. Эстонские официальные лица эпизод на эстонско-латвийской границе пока не комментируют.