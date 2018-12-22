22.12.2018, 12:47

ВИДЕО: Международный скандал: латыши воруют эстонскую землю! Куда смотрят власти?!

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rus.delfi.ee
EST 12

В четверг гражданин Латвии Иварс Граудинш опубликовал в соцсетях видео, зафиксировавшее, как с помощью экскаватора эстонскую почву перемещают на территорию Латвии, сообщило издание Maaleht.

Все произошло непосредственно на границе Эстонии и Латвии, у пограничного столба.

”Это вам за остров Рухну!”, — написал Иварс в соцсетях.

Напомним, что После Первой мировой войны и образования независимых прибалтийских республик расположенный в Рижском заливе Балтийского моря остров стал предметом пограничных споров между Латвией и Эстонией, но местное население сделало выбор в пользу последней.

Иварс назвал свое видео — ”Международный скандал. Латыши забирают у эстонцев свою землю назад”.

Между тем, международного скандала пока не получилось. Эстонские официальные лица эпизод на эстонско-латвийской границе пока не комментируют.

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