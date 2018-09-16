ВИДЕО: Март Хельме — о русских, мигрантах, геях, ЕС, Путине и Трампе

Председатель Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Март Хельме в беседе с журналистами "Вечёрки" Владом Копылковым и Екатериной Павловой поделился своим мнением о пропаганде гомосексуализма в Эстонии, проблеме интеграции русских в эстонское общество, мигрантах из африканских и исламских стран, а также рассказал о своем отношении к ЕС, Владимиру Путину и Дональду Трампу.
"В университете, где я преподавал, большинство африканцев и мусульман были глупее местных эстонцев и русских", – заявил Хельме.
Также Хельме сказал, что после Бронзовой ночи отношения между эстонцами и русскими улучшились, т.к. "гром прошел".
Помимо этого, Марте Хельме рассказал о гостеприимстве русских и об отношениях с детьми и внуками.