ВИДЕО: Март Хельме — о русских, мигрантах, геях, ЕС, Путине и Трампе

"В университете, где я преподавал, большинство африканцев и мусульман были глупее местных эстонцев и русских", – заявил Хельме.

Также Хельме сказал, что после Бронзовой ночи отношения между эстонцами и русскими улучшились, т.к. "гром прошел".

Помимо этого, Марте Хельме рассказал о гостеприимстве русских и об отношениях с детьми и внуками.