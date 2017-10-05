ВИДЕО: Майлис Репс — учителям: именно благодаря вам у Эстонии появилась история успеха, о которой мы все мечтали!

Министр образования и науки Майлис Репс поздравила всех преподавателей с Днем учителя. Ниже приводим ее речь в полном объеме.

Дорогие учителя!

Желаю вам радостного и прекрасного дня учителя! Надеюсь, что сегодняшний день вы сможете провести вместе, угоститься тортом или кренделем и насладиться этим прекрасным днем начала осени.

Сегодня перед классами стоят абитуриенты, где-то родители, где-то другие новые учителя — те, кто именно сегодня впервые испытает на себе, что это такое — быть учителем.

Быть учителем — это сложная задача. Общество ждет больших перемен, это отражается в целях обучения, в ожиданиях, в детской радости.

Вы, учителя, прекрасно знаете, что в итоге каждый ребенок — это то чудо, к которому вы приложили руку, потому что мы все помним своих учителей и как каждый учитель повлиял на то, какие решения мы принимаем, на наши предпочтения и на выбор жизненного пути.

Мы очень благодарны вам, дорогие учителя, за то, что вашими трудами Эстония стала одной из лучших в мире и именно благодаря вам у Эстонии появилась история успеха, о которой мы все мечтали!

Большое спасибо и прекрасного вам дня!