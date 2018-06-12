12.06.2018, 10:15

ВИДЕО: Майлис Репс поздравляет учеников, учителей и родителей с окончанием учебного года


rus.delfi.ee
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Публикуем поздравление министра образования и науки Майлис Репс с окончанием учебного года в полном объеме.

"Дорогие ученики!

У крестьян есть поговорка — juunikuus loob rukis pead. По-русски говорят немного иначе, но смысл тот же — ”коль в мае дождь, так будет и рожь”. И от этого зависит, каким будет урожай, который осенью окажется в закромах. То же самое и с образованием — каждый пройденный учебный год формирует вашу дальнейшую учебу. Каждый учебный год ложится в основу следующему, а школьные годы в свою очередь закладывают фундамент всей дальнейшей жизни. Поэтому я надеюсь, что в этом году вам удалось прилежно усвоить очередной пласт знаний.

Дорогие выпускники!

Закончив основную школу, гимназию или училище, вы достигли очередной вехи на своем жизненном пути — школа осталась позади, впереди — много разных вариантов. Выбрать нелегко, каждый выбор влечет за собой ответственность. Многие специальности и возможности для дальнейшей учебы представляют для вас интерес, но понять, подходит ли вам выбранная профессия или сфера деятельности, вы сможете только занявшись ей всерьез. И иногда приходится принять решение отказаться от сделанного выбора и начать заново. Желаю вам подходить к своему выбору с умом!

Дорогие учителя, опорные специалисты, директора!

Вы снова целый год учили наших детей учиться, познавать окружающий мир, и помогали им становиться умными и внимательными членами общества. Я верю в то, что ваши наставления и совместно сделанные задания-опыты-проекты войдут в ценный багаж знаний ваших учеников. Благодарю вас за ежедневный вклад и приложенные усилия!

Дорогие родители!

У вас тоже начинаются каникулы, потому что в школу ведь ходит не только ребенок, но в определенном смысле и его родители. Ведь вы же проверяете e-kool и следите за тем, чтобы одежда на завтра была готова с вечера, а нужные учебники были уложены в портфель. Проведите это теплое лето со своими детьми, отдохните, чтобы осенью снова поддерживать ваших детей.

Желаю всем, кто связан с образованием, отличного лета, наполненного радостными событиями, и побольше солнышка! Увидимся осенью!"

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