12.06.2018, 10:15

ВИДЕО: Майлис Репс поздравляет учеников, учителей и родителей с окончанием учебного года


rus.delfi.ee
EST 22

Публикуем поздравление министра образования и науки Майлис Репс с окончанием учебного года в полном объеме.

"Дорогие ученики!

У крестьян есть поговорка — juunikuus loob rukis pead. По-русски говорят немного иначе, но смысл тот же — ”коль в мае дождь, так будет и рожь”. И от этого зависит, каким будет урожай, который осенью окажется в закромах. То же самое и с образованием — каждый пройденный учебный год формирует вашу дальнейшую учебу. Каждый учебный год ложится в основу следующему, а школьные годы в свою очередь закладывают фундамент всей дальнейшей жизни. Поэтому я надеюсь, что в этом году вам удалось прилежно усвоить очередной пласт знаний.

Дорогие выпускники!

Закончив основную школу, гимназию или училище, вы достигли очередной вехи на своем жизненном пути — школа осталась позади, впереди — много разных вариантов. Выбрать нелегко, каждый выбор влечет за собой ответственность. Многие специальности и возможности для дальнейшей учебы представляют для вас интерес, но понять, подходит ли вам выбранная профессия или сфера деятельности, вы сможете только занявшись ей всерьез. И иногда приходится принять решение отказаться от сделанного выбора и начать заново. Желаю вам подходить к своему выбору с умом!

Дорогие учителя, опорные специалисты, директора!

Вы снова целый год учили наших детей учиться, познавать окружающий мир, и помогали им становиться умными и внимательными членами общества. Я верю в то, что ваши наставления и совместно сделанные задания-опыты-проекты войдут в ценный багаж знаний ваших учеников. Благодарю вас за ежедневный вклад и приложенные усилия!

Дорогие родители!

У вас тоже начинаются каникулы, потому что в школу ведь ходит не только ребенок, но в определенном смысле и его родители. Ведь вы же проверяете e-kool и следите за тем, чтобы одежда на завтра была готова с вечера, а нужные учебники были уложены в портфель. Проведите это теплое лето со своими детьми, отдохните, чтобы осенью снова поддерживать ваших детей.

Желаю всем, кто связан с образованием, отличного лета, наполненного радостными событиями, и побольше солнышка! Увидимся осенью!"

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Денуклеаризация и гарантии безопасности: обнародован текст документа, подписанного Трампом и Ким Чен Ыном в Сингапуре

12.06.2018
По итогам саммита в Сингапуре Дональд Трамп и Ким Чен Ын договорились о начале денуклеаризации Северной Кореи в обмен на гарантии безопасности со стороны США. Об этом сказано в совместном заявлении, подписанном лидерами США и КНДР 12 июня, текст котрого публикует Reuters. Ранее суть подписанного документа была неясна.
Подробнее

Euronics и Tele2 попали в черный список Департамента защиты прав потребителей — по ошибке

12.06.2018
Департамент защиты прав потребителей внес торговую сеть по продаже электроники Euronics и оператора сети Tele2 в черный список. Причина — предприятия не выполнили постановления в пользу потребителя в течение 30 дней. Оказалось, что их добавили в список ошибочно, так у департамента была неверная информация.
Подробнее


ФОТО: В Хаапсалу творятся таинственные дела: на кладбище гибнут птицы, а живые ведут себя более чем странно

12.06.2018
На старом кладбище Хаапсалу птицы ведут себя очень странно и угрожающе, написала в социальных сетях девушка, которая пошла на кладбище на прогулку. Кроме того, кладбище усеяно трупами птиц. Эстонский союз лесных животных не знает, что с ними произошло.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



ЭКСПЕРИМЕНТ: Кто быстрее доедет в час пик от Таллиннского трамвайного депо до Балтийского вокзала — автомобилист или велосипедист?

12.06.2018
Портал Accelerista провел эксперимент — кто быстрее доберется от трамвайного депо до Балтийского вокзала в час пик? Участники эксперимента стартовали одновременно, один на велосипеде, другой на автомобиле. Смотрите, кто оказался быстрее!
Подробнее

-15% Meeste käekell Police PITCHER PL.15240JSBBN/02
149,- €
126,65 €
-15% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBZS/12
209,- €
177,65 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106442002
167,40 €
100,44 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100216
129,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €

Какие анализы можно сдать в Эстонии и сколько стоят основные исследования в разных клиниках

12.06.2018
Ежегодно в Эстонии делается более десятка миллиона самых разных анализов. Мало кто задумывается о цифрах, а ведь наши лаборатории работают практически без выходных, проверяя миллионы проб, от которых у многих зависят жизни. И если пациент застрахован, то исследования ему обходятся бесплатно. А если нет? ”МК-Эстония” выяснила, что предлагают в нашей стране, во сколько это обойдется и где это можно сделать дешевле.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Осторожно! Русскоговорящие мошенники предлагают пожилым людям заработать на инвестициях

12.06.2018
Пыхьяская префектура получила несколько сообщений от людей, которые стали жертвами мошенников, предлагавших заработать на инвестициях. Мошенники говорят по-русски, общаются с жертвами по телефону, предлагают инвестировать в акции и обещают невозможное — гарантированную прибыль.
Подробнее

С 1 июля изменятся условия подачи ходатайства о получении разрешения на оружие

12.06.2018
1 июля в законе об оружии вступает в силу несколько изменений, которые касаются порядка подачи ходатайства о получении разрешения на оружие и прохождения соответствующего экзамена, сообщает Департамент полиции и погранохраны.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО: Туалетная бумага, тампоны, презервативы... В Тарту сточные воды стекают прямо в Эмайыги

12.06.2018
В Тарту, в паре десятков метров от места для купания по улице Уюла, сточная вода стекает прямо в реку Эмайыги. Через дренажную систему канализации в Эмайги попадают грязная вода, туалетная бумага, тампоны и презервативы.
Подробнее