ВИДЕО: Майлис Репс поздравляет учеников, учителей и родителей с окончанием учебного года

Публикуем поздравление министра образования и науки Майлис Репс с окончанием учебного года в полном объеме.

"Дорогие ученики!

У крестьян есть поговорка — juunikuus loob rukis pead. По-русски говорят немного иначе, но смысл тот же — ”коль в мае дождь, так будет и рожь”. И от этого зависит, каким будет урожай, который осенью окажется в закромах. То же самое и с образованием — каждый пройденный учебный год формирует вашу дальнейшую учебу. Каждый учебный год ложится в основу следующему, а школьные годы в свою очередь закладывают фундамент всей дальнейшей жизни. Поэтому я надеюсь, что в этом году вам удалось прилежно усвоить очередной пласт знаний.

Дорогие выпускники!

Закончив основную школу, гимназию или училище, вы достигли очередной вехи на своем жизненном пути — школа осталась позади, впереди — много разных вариантов. Выбрать нелегко, каждый выбор влечет за собой ответственность. Многие специальности и возможности для дальнейшей учебы представляют для вас интерес, но понять, подходит ли вам выбранная профессия или сфера деятельности, вы сможете только занявшись ей всерьез. И иногда приходится принять решение отказаться от сделанного выбора и начать заново. Желаю вам подходить к своему выбору с умом!

Дорогие учителя, опорные специалисты, директора!