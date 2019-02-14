ВИДЕО: Любовь в воздухе! Мужчина сделал предложение любимой в торговом центре в Таллинне(2)
У одной пары День Святого Валентина начался уже вчера. Мужчина сделал предложение своей любимой прямо посреди торгового центра в Таллинне.
У одной пары День Святого Валентина начался уже вчера. Мужчина сделал предложение своей любимой прямо посреди торгового центра в Таллинне.
В эфире телепередачи "Terevisioon" показали пару, у которой вчера был очень особенный день. Прийт попросил руки Сигрид прямо посреди торгового центра Solaris.
”Я люблю тебя, ты самая приятная часть моего дня, я хочу, чтобы это так и осталось. Один простой вопрос, ты выйдешь за меня?”. Девушка была настолько удивлена, что еле смогла ответить заветное ”Да”.
Все это произошло во время концерта Хелин-Мари Ардер, когда певица неожиданно позвала Сигрид на сцену. После этого на сцену вышли друзья мужчины, которые подарили девушке розы, затем появился и сам жених.
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