ВИДЕО: Любовь в воздухе! Мужчина сделал предложение любимой в торговом центре в Таллинне

В эфире телепередачи "Terevisioon" показали пару, у которой вчера был очень особенный день. Прийт попросил руки Сигрид прямо посреди торгового центра Solaris.

”Я люблю тебя, ты самая приятная часть моего дня, я хочу, чтобы это так и осталось. Один простой вопрос, ты выйдешь за меня?”. Девушка была настолько удивлена, что еле смогла ответить заветное ”Да”.

Все это произошло во время концерта Хелин-Мари Ардер, когда певица неожиданно позвала Сигрид на сцену. После этого на сцену вышли друзья мужчины, которые подарили девушке розы, затем появился и сам жених.