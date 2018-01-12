12.01.2018, 10:55

ВИДЕО: Лиги раскритиковал Ратаса: новая налоговая система очень запутана

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rus.delfi.ee
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Valitsuse pressikonverents 7.jaanuar 2016
Jürgen LigiFoto: Andres Putting

Реформист Юрген Лиги раскритиковал налоговую реформу Ратаса.


”Посмотрите на его работу над ошибками. В ходе нее я сделал еще открытия: максимальная потеря у получающего зарплату, например, больше, чем 36 евро, как он утверждает; у пенсионеров эта черта должна начинаться с 12 евро, а не с 62. Но это мелочи”, — написал Лиги у себя в Facebook.

„Но и в плане текста у Ратаса с работой над ошибками имеются трудности; если кратко: правительство не сравнило 2018 год с 2018, новую регуляцию — с измененной, умолчало о бедных, дополнительных налогах и вычетах”, — добавил Лиги.

”Никто точно не знает, но неравенство, абсолютная или относительная бедность увеличиваются: бедные, пенсионеры и работники с низким уровнем дохода ничего не получают или получают по-минимуму”, — рассуждает политик.

Таким образом, система, по его мнению, очень запутана.

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