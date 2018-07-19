ВИДЕО: Леденящие кровь маневры. Полиция: для мотоциклистов каждая авария имеет тяжелые последствия

В ролике представлены лишь некоторые присланные читателями Delfi за последние дни примеры нарушений со стороны мотоциклистов.

По данным Департамента полиции и погранохраны, в этом году было зарегистрировано 62 связанных с мотоциклистами аварии. Всего в этих авариях погибло четыре, пострадало 66 человек.

По словам ведущего чиновника охраны правопорядка Департамента полиции и погранохраны Калмера Тикерпе, чаще всего мотоциклисты врезаются сбоку в другое транспортное средство. Аварий, вызванных ошибками в вождении со стороны мотоциклиста, меньше.

”Мотоциклисты должны всегда помнить, прежде всего, о том, что для них не существуют ”царапин” или легких аварий: каждая авария имеет тяжелые ли крайне тяжелые последствия, то есть, как правило, мотоциклист всегда получает травмы”, — сказал он.