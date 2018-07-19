19.07.2018, 12:50

ВИДЕО: Леденящие кровь маневры. Полиция: для мотоциклистов каждая авария имеет тяжелые последствия

 (15)
rus.delfi.ee
EST 3

В ролике представлены лишь некоторые присланные читателями Delfi за последние дни примеры нарушений со стороны мотоциклистов.

По данным Департамента полиции и погранохраны, в этом году было зарегистрировано 62 связанных с мотоциклистами аварии. Всего в этих авариях погибло четыре, пострадало 66 человек.

По словам ведущего чиновника охраны правопорядка Департамента полиции и погранохраны Калмера Тикерпе, чаще всего мотоциклисты врезаются сбоку в другое транспортное средство. Аварий, вызванных ошибками в вождении со стороны мотоциклиста, меньше.

”Мотоциклисты должны всегда помнить, прежде всего, о том, что для них не существуют ”царапин” или легких аварий: каждая авария имеет тяжелые ли крайне тяжелые последствия, то есть, как правило, мотоциклист всегда получает травмы”, — сказал он.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Советник руководителя Одесской полиции: ”Какие-то девочки были”. Погибшие граждане Эстонии устраивали оргии

19.07.2018
Советник руководителя Одесской полиции Руслан Форостяк рассказал Delfi, что причиной смерти граждан Эстонии, которых обнаружили в Одессе 14 июля в одном из номеров гостиницы, стали не только наркотики, поскольку они были слабодействующими, а их совместное употребление с алкоголем и ”Виагрой”, что привело к передозировке.
Подробнее



Из-за отравления в ресторане NOA госпитализированы 8 человек, всего к медикам обратилось 13 пострадавших

19.07.2018
Из получивших пищевое отравление в ресторане NOA в Ляэне-Таллиннской центральной больнице находятся уже 8 человек. Амбулаторно в больницу обратились 5 человек, которым поставлен диагноз сальмонеллез.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как опеределить надежность работодателя?
Современные трудовые отношения предоставляют возможность выбора уже не предприятию, а кандидату. Для того, чтобы соискатель предпочёл именно это рабочее место, хороший работодатель должен соответствовать множеству ожиданий. Прежде всего, предприятие должно обеспечить его работой и стабильным доходом, который предложил бы работнику чувство уверенности в отношении будущего.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Ратас: 800 000 евро за смену названия Больничной кассы и Кассы по безработице — слишком дорого

19.07.2018
На пресс-конференции правительства премьер-министру Юри Ратасу задали вопрос, обоснована ли инвестиция в 865 000 евро на смену названия Больничной кассы и Кассы по безработице.
Подробнее


-15% Meeste käekell Police BELMONT II PL.15036JSU/61
189,- €
160,65 €
-40% Esprit Meeste käekell ES107031003
150,30 €
90,18 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100061
129,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106142005
205,20 €
123,12 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €

"Похвально, что никто не скрывает сумму". Смена названия Больничной кассы и Кассы по безработице: что думают политики

19.07.2018
Против смены названия Больничной кассы и Кассы по безработице выступают многие политики. Тийна Кангро и Виктория Ладынская-Кубитс также считают, что это сырая идея.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как юридический партнер может помочь квартирному товариществу сэкономить деньги?
1 января 2018 года вступил в силу новый закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, который объединяет в себе действовавшие ранее закон о квартирной собственности и закон о квартирных товариществах. Что изменилось для квартирных товариществ и почему каждому товариществу важно иметь сильного юридического партнера, разъясняют квартирным товариществам юристы предлагающего профессиональные правовые услуги OÜ InvestÕigus.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


За сколько рухнет здание суперминистерства? Эксперт выявил серьезные недочеты в противопожарной безопасности

19.07.2018
Государство предъявляет новостройкам высокие требования по части пожарной безопасности, но за их исполнением не следит. Строители устанавливают противопожарную мастику спустя рукава, поэтому высотное здание может рухнуть за считанные минуты, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее

ФОТО и ВИДЕО: ”Пляж на расстоянии вытянутой руки”. Ожидание vs реальность, или Как блефуют столичные маклеры

19.07.2018
Таллиннские маклеры по продаже недвижимости соблазняют потенциальных покупателей новых домов идеальным местоположением и красивой погодой, близостью кафе, мойкой собак, бесплатными яблоками и тысячами дружелюбных соседей, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее

МНЕНИЕ: Эстонская армия - бравурные речи и тысяча ”отказников”

19.07.2018
В последние месяцы состояние дел в вооруженных силах Эстонии так или иначе становилось поводом для новостей, которые наводят на определенные размышления. Судя по всему, нужна реформа, ибо традиционная призывная армия демонстрирует признаки того, что она себя исчерпала.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ