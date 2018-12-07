ВИДЕО| Лавров выступил с критикой по отношению к Эстонии, указав на "позорный феномен"

Россия за то, чтобы обсуждать озабоченности не через ”мегафон”, а профессионально. Мы поддержали инициативу Германии о ”структурированном диалоге” по вызовам безопасности. Если мы удержим этот процесс в деполитизированных рамках, то сможем внести вклад в деэскалацию, подготовить почву для работы по контролю над вооружениями, усилить инструменты предотвращения опасных инцидентов. Ясно, однако, что для этого нужны регулярные контакты между военными, но Запад их заморозил и пока отказывается возобновлять.

Ценим вклад ОБСЕ в борьбу с терроризмом, его пропагандой и финансированием, в обмен информацией по иностранным террористам-боевикам. Важно повысить роль Организации и в борьбе с наркоугрозой.

Объединительный потенциал заложен в тематике экономической взаимосвязанности и сопряжения интеграционных процессов. ”Платформа кооперативной безопасности”, принятая в ОБСЕ по инициативе Евросоюза, ‑ хорошая основа для контактов между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Европейским союзом (ЕС).

Про Латвию и Эстонию

К сожалению, деградирует ситуация в правочеловеческой области. Идет наступление на свободу средств массовой информации, языковые, образовательные, религиозные права. В странах ЕС — Латвии и Эстонии — сохраняется позорный феномен безгражданства. На Украине принимаются законы, ведущие к запрету других языков, кроме украинского, во всех сферах жизни. При этом Киев обещает послабления, но только для языков стран Евросоюза, показывая тем самым, что его цель — дискриминация и, более того, уничтожение русского языка, на котором, напомню, разговаривает большинство граждан Украины. Надеюсь, что страны Евросоюза хорошо понимают этот замысел, грубо нарушающий не только международные обязательства Киева, но и Конституцию Украины. Все это требует незамедлительного вмешательства Верховного комиссара по делам национальных меньшинств.

Озабочены стремлением ряда стран зачистить информационное пространство от инакомыслия под предлогом борьбы с пропагандой. Судя по всему, мы идем обратно к цензуре. Журналисты подвергаются дискриминации во Франции, США, Великобритании, на Украине, в странах Прибалтики. Неприемлемы попытки формирования ”белых” и ”черных” списков медиаресурсов. На это обязан реагировать Представитель ОБСЕ по свободе средств массовой информации.

Мы внесли на рассмотрение нашего заседания проекты документов о защите языковых и образовательных прав нацменьшинств и свободном доступе журналистов и медийных структур к информации. Поддерживаем декларацию по средиземноморскому измерению ОБСЕ. Напоминаем о важности принятия деклараций в защиту христиан и мусульман. Это остро необходимо в свете бедственного положения христиан в регионе Ближнего Востока и Северной Африки и усиления межконфессиональной напряженности в Евросоюзе.

Из года в год подчеркиваем опасность переписывания истории, героизации нацизма. Уродливые формы это приобрело, в частности, в Латвии, где чествуют ветеранов ”Ваффен-СС”. На Украине под знаменами той же ”СС” происходит разгул национал-радикалов. Надеемся, что недавно принятая резолюция Европарламента ”О росте неофашистского насилия в Европе”, в которой есть и ссылка на соответствующую резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, поможет членам Евросоюза занять принципиальную позицию в отношении подобных омерзительных явлений.

Минский ”Комплекс мер”,

