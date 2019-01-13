13.01.2019, 19:21

ВИДЕО: Кристина Каллас не исключает сотрудничества с EKRE и, скорее всего, будет баллотироваться в Кесклинне, Пирита и Ласнамяэ

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Глава ”Ээсти 200” Кристина Каллас говорит, что партия надеется получить на выборах 15 мест, а в качестве возможных партнеров по сотрудничеству рассматриваются все партии.

”Единственное, меня беспокоит, что трудно сотрудничать с теми, кто нападает и прибегает к разжиганию розни”, — сказал она. Что касается EKRE, то сотрудничать с ними в связи с идейными разногласиями было бы трудно, но при этом некоторые пункты программы EKRE команде ”Ээсти 200” симпатичны. ”Мне нравится, что они хотели бы поднять тему налогов. Надеюсь, что это выльется в дебаты”, — отметила Каллас.

”Симпатично и то, что они они говорят о средних регионах Эстонии за пределами Таллинна и Харьюмаа. Это тоже та тема, о которой нужно очень много говорить в Эстонии”.

Тема национальной разобщенности, по словам Каллас, является не основной темой партии, а одной из главных проблем, нуждающихся в решении. Также нуждается в решении вопрос оттока населения и образования.

На вопрос о том, ожидать ли нам нам еще чего-нибудь в стиле скандальных плакатов, Каллас сказала, что партия не будет, как это делаю другие, ”заклеивать город лицами людей”, а будет поднимать темы, которые требуют обсуждения.

Каллас сказала, что с большой долей вероятности сама будет баллотироваться по округу Кесклинн-Пирита-Ласнамяэ.

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