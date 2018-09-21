21.09.2018, 15:05

ВИДЕО: Комиссия по иностранным делам: Украина нуждается в поддержке Эстонии и других стран ЕС

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rus.delfi.ee
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Tsiviilisikud proovivad sõjaga toime tulla
фото иллюстративноеFoto: Krister Paris

Завершился визит на Украину председателя комиссии по иностранным делам Марко Михкельсона и членов комиссии Барби Пильвре и Хенна Пыллуааса, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

По словам членов делегации, войну на Украине следует закончить мирным и дипломатическим путем, а Европа должна в большей степени участвовать в развитии страны.

Председатель комиссии Марко Михкельсон отметил, что для создания сильного и стабильного правового государства Украина нуждается в поддержке как Эстонии, так и всего международного сообщества. ”На сегодняшний день Украина является приоритетом эстонских программ помощи на цели развития и должна оставаться таковым и в дальнейшем”, — сказал Михкельсон.

По его словам, президентские и парламентские выборы, которые пройдут на Украине в следующем году, должны быть открытыми, демократическими и свободными от внешнего вмешательства. Существует опасность, что Россия поддержит на выборах силы, препятствующие реформам на Украине.

По словам члена комиссии Барби Пильвре, необходимо постоянно привлекать внимание международной общественности к событиям на востоке Украины, так как в потоке новостей многое забывается, и война становится обыденной. ”Факт заключается в том, что война на востоке Украины продолжается”, — отметила Пильвре Она подчеркнула, что конфликт необходимо решить дипломатическим и мирным путем. ”Для этого следует продолжить санкционное давление на Россию и помочь правительству Украины в решении гуманитарного кризиса”, — сказала она.

Член комиссии Хенн Пыллуаас назвал прискорбным, что война ведется в центре Европы, а европейские страны закрыли на нее глаза. По его словам, Эстония и другие европейские государства должны помочь жителям Восточной Украины восстановить свои дома, чтобы они могли вернуться домой. Детям нужна помощь в преодолении моральной травмы войны. ”Самостоятельно украинцы не могут положить войне конец и восстановить страну, — сказал Пыллуаас. — Эстония и другие страны Европы должны оказывать бо́льшую поддержку Украине”.

Члены комиссии по иностранным делам пребывали на Украине с визитом с 16 по 20 сентября. Они посетили Донецкую область на востоке Украины, где побывали на контрольной полосе в Майорске и в поселке Луганское, расположенном на линии фронта. В Краматорске и Славянске прошли встречи с губернатором Донецкой области и представителями международных гуманитарных организаций.

Вчера и сегодня в Киеве состоялись встречи с первым заместителем председателя Верховной Рады Ириной Геращенко, председателем комитета по иностранным делам Анной Гопко и с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Турчиновым. Члены делегации также встретились с украинскими политиками нового поколения — Сергеем Лещенко, Мустафой Найемом и Светланой Залищук, а также с представителями научных центров и гражданского объединения Восток-SOS, которое сотрудничает с эстонскими организациями по оказанию помощи в целях развития.

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