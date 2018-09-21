ВИДЕО: Комиссия по иностранным делам: Украина нуждается в поддержке Эстонии и других стран ЕС

По словам члена комиссии Барби Пильвре, необходимо постоянно привлекать внимание международной общественности к событиям на востоке Украины, так как в потоке новостей многое забывается, и война становится обыденной. ”Факт заключается в том, что война на востоке Украины продолжается”, — отметила Пильвре Она подчеркнула, что конфликт необходимо решить дипломатическим и мирным путем. ”Для этого следует продолжить санкционное давление на Россию и помочь правительству Украины в решении гуманитарного кризиса”, — сказала она.

Член комиссии Хенн Пыллуаас назвал прискорбным, что война ведется в центре Европы, а европейские страны закрыли на нее глаза. По его словам, Эстония и другие европейские государства должны помочь жителям Восточной Украины восстановить свои дома, чтобы они могли вернуться домой. Детям нужна помощь в преодолении моральной травмы войны. ”Самостоятельно украинцы не могут положить войне конец и восстановить страну, — сказал Пыллуаас. — Эстония и другие страны Европы должны оказывать бо́льшую поддержку Украине”.

Члены комиссии по иностранным делам пребывали на Украине с визитом с 16 по 20 сентября. Они посетили Донецкую область на востоке Украины, где побывали на контрольной полосе в Майорске и в поселке Луганское, расположенном на линии фронта. В Краматорске и Славянске прошли встречи с губернатором Донецкой области и представителями международных гуманитарных организаций.

Вчера и сегодня в Киеве состоялись встречи с первым заместителем председателя Верховной Рады Ириной Геращенко, председателем комитета по иностранным делам Анной Гопко и с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Турчиновым. Члены делегации также встретились с украинскими политиками нового поколения — Сергеем Лещенко, Мустафой Найемом и Светланой Залищук, а также с представителями научных центров и гражданского объединения Восток-SOS, которое сотрудничает с эстонскими организациями по оказанию помощи в целях развития.