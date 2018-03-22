ВИДЕО: Когда беда не произошла чудом: смотрите подборку счастливых случайностей на железных дорогах Эстонии

Предприятие Eesti Raudtee поделилось с Delfi TV подборкой инцидентов, произошедших на железных дорогах Эстонии. Это, например, случаи, когда водители безалаберно ломают шлагбаумы или пересекают железную дорогу в последнее мгновение под красный сигнал светофора.

По словам руковокдителя группы надзора отдела безопасности Eesti Raudtee Тарви Вийрсалу, подобные ситуации в последнее время участились.

”Складывается впечатление, что культура участников дорожного движения в последнее время сделала шаг назад”, — сказал Вийрсалу.

”Люди воспринимают красный сигнал светофора на переезде через железную дорогу не так, как красный сигнал на светофорах обячных дорог. На переездах железных дорог красный сигнал вызывает у очень многих ощущение, что они успеют проскочить, и по какой-то причне этот феномен укрепился”, — добавляет руководитель по безопасности Eesti Raudtee Мариус Куппер.