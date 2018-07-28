28.07.2018, 08:56

ВИДЕО: ”Клянусь, я не пропустила ни одной помойки!”. Журналист Delfi совершила бутылочный вояж. Каков урожай?

 (2)
беспрецедентный эксперимент!
Ольга Привалова
Ольга Привалова
Видео: Тийт Блаат
Видео: Тийт Блаат
EST 10

Конец июля. Самый обычный четверг. Жара — за 30! Журналист Ольга Привалова не сидит в конторе, не пишет статей, не берет интервью у звезд и политиков. С утра до вечера она правой рукой залезает в помойку ”по самое не хочу”, а левой — тащит мусорный пакет с урожаем. В чем дело? В Delfi не платят зарплаты? У Приваловой ”поехала крыша”? Нет! Это — социально-психологическо-развлекательно-экономическо-журналистский эксперимент над собой, над системой, над прохожими.

А смысл?

Мне хотелось на себе испытать все радости и горести этого далеко нелегкого труда. Какие сложности? Какие неожиданности? Как реагируют люди, видя, что сравнительно приличного вида девушка посреди рабочего дня на почти невыносимом пекле роется в помойке в самом центре европейской столицы? Засмеют? Осудят? Оскорбят? Быть может, кто-то подойдет, сжалится и предложит денег? Забегая вперед, приоткрою карты: ни один из этих вариантов не верен. Хотелось и проверить себя: насколько мне безразлично мнение окружающих? Могу ли я, не стесняясь, делать то, что многим людям кажется отвратительным, мерзким, унижающим человеческое достоинство. Конечно, существует и практическая сторона вопроса: сколько денег я заработаю с учетом того, что у меня нет опыта в этом деле, я не знаю нюансов, ”фишек”, злачных мест. Можно ли на вырученную сумму выжить? Стоит ли игра свеч? На все эти вопросы я получила ответы.

Что-где-когда

Я и видеооператор Delfi Тийт Блаат начали съемки во дворе нашей редакции в центре Таллинна, на Нарвском шоссе. Уже в 9 утра солнце ”жгло напалмом”. Я, вооружившись латексными перчатками и двумя большими черными мусорными пакетами, начала свой клошар-вояж.

Первый ”заход” длился с 9 утра до 12:30, то есть три с половиной часа. Обыскав все урны и контейнеры во дворе родной редакции и не найдя ничего путного, мы направились в сторону порта. Удача в виде первой пригодной для сдачи бутылки мне улыбнулась примерно через 15 минут после старта. На своем пути я не пропускала ни одной мусорки, попавшей в поле зрения (честное журналистское!), а также пристально смотрела по сторонам: на газоны, под кусты.

ТОП

Около 10 мы с коллегой Тийтом распрощались, чтобы вновь встретиться около часу дня у редакции и запечатлеть промежуточный результат. С того момента я работала одна: от порта прошла через квартал Ротерманни к центру ”Виру”, оттуда — к ”Солярису”, далее прогулялась по Старому городу до спортцентра ”Реваль”, попутно шарясь практически везде, где может таиться заветный урожай. Оттуда я направилась к Балтийскому вокзалу, проходя мимо центра ”Энергия”. За это время я сделала буквально пару кратких, около 10 минут, перерывов на отдых.

Первый — городской — заход дал, по моему мнению, относительно приличный урожай. Не знала я в тот момент о сумме выручки, но в плане объема найденного — точно. Перекусив в редакции и сделав промежуточные выводы, я отправилась к новым вызовам. Солнце палило нещадно. Я пошкандыбала дальше…

Путь второй пролегал от редакции — до кадриоргского пруда, далее — ”Торупилли Сельвер” — близ автовокзала — в район Маяка и Сикупилли. Положа руку на сердце: я работала честно, от, так сказать, души и не пропустила ни одной урны. В Кадриорге мне открылась-таки золотая жила: в каждой второй урне — по бутылке! Я воспряла духом.

В начале четвертого вечера мы в третий раз встретились с Тийтом близ пункта сдачи бутылок на улице Палласти. И тут началось самое интересное: подведение итогов этого — без иронии и цинизма — увлекательного мероприятия. Но об этом — в видео!

Плюсы

  • физическая нагрузка на свежем воздухе
  • загар
  • чувство свободы, вольный выбор маршрута
  • возможность слушать музыку
  • испытание и преодоление себя
  • возможность заработать денег
  • возможность удивить людей

Минусы

  • жара. Нет: жарища! И все сопутствующие ей трудности
  • устали и припухли ноги, натерла мозоли
  • иногда — ощущение стыда, позора, косых взглядов
  • выручка — так себе
  • помойки — грязные и воняют. Можно подцепить заразу
  • пакеты — тяжелые

Подводные камни, о которых я не знала

  • собрала, помимо прочего, финскую, латвийскую и российскую тару, которую нельзя сдать — таскала на себе лишний балласт
  • выбрала не самые урожайные районы
  • выбрала очень жаркий день
  • надела неподходящую обувь
  • использовала перчатки, в которых очень потеют руки. Целлофановые пакеты подходят лучше
  • не взяла головной убор, защищающий от солнца
  • не взяла друзей — чтобы было веселее!
  • возле магазинов и учреждений урны обычно полупустые — их постоянно чистят

Реакция окружающих

Практически отсутствует. Большинство людей не замечало моих ”неоднозначных действий”. Или, быть может, делали вид, что ”проблемы” не существует? Никто меня не оскорблял, не кричал вслед ”иди на нормальную работу, молодая девка, а так позоришься!”, не унижал, не предлагал материальную помощь, не интересовался, что у меня за проблема. ”Конкуренты” — люди, также промышляющие сбором бутылок — претензий ко мне не имели. Информация о "поделенности" территории оказалась мифом.

Самое ”вкусное” — на видео. Как именно проходил процесс? Много ли в итоге я собрала? Что еще интересного и полезного можно найти в столичных помойках? Что было самым сложным? И главное: сколько денег я заработала? На что их потрачу?

Смотрите наш видеоэксперимент!

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