ВИДЕО: ”Клянусь, я не пропустила ни одной помойки!”. Журналист Delfi совершила бутылочный вояж. Каков урожай?

Конец июля. Самый обычный четверг. Жара — за 30! Журналист Ольга Привалова не сидит в конторе, не пишет статей, не берет интервью у звезд и политиков. С утра до вечера она правой рукой залезает в помойку ”по самое не хочу”, а левой — тащит мусорный пакет с урожаем. В чем дело? В Delfi не платят зарплаты? У Приваловой ”поехала крыша”? Нет! Это — социально-психологическо-развлекательно-экономическо-журналистский эксперимент над собой, над системой, над прохожими.
А смысл?
Мне хотелось на себе испытать все радости и горести этого далеко нелегкого труда. Какие сложности? Какие неожиданности? Как реагируют люди, видя, что сравнительно приличного вида девушка посреди рабочего дня на почти невыносимом пекле роется в помойке в самом центре европейской столицы? Засмеют? Осудят? Оскорбят? Быть может, кто-то подойдет, сжалится и предложит денег? Забегая вперед, приоткрою карты: ни один из этих вариантов не верен. Хотелось и проверить себя: насколько мне безразлично мнение окружающих? Могу ли я, не стесняясь, делать то, что многим людям кажется отвратительным, мерзким, унижающим человеческое достоинство. Конечно, существует и практическая сторона вопроса: сколько денег я заработаю с учетом того, что у меня нет опыта в этом деле, я не знаю нюансов, ”фишек”, злачных мест. Можно ли на вырученную сумму выжить? Стоит ли игра свеч? На все эти вопросы я получила ответы.