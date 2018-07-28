ВИДЕО: ”Клянусь, я не пропустила ни одной помойки!”. Журналист Delfi совершила бутылочный вояж. Каков урожай?

Я и видеооператор Delfi Тийт Блаат начали съемки во дворе нашей редакции в центре Таллинна, на Нарвском шоссе. Уже в 9 утра солнце ”жгло напалмом”. Я, вооружившись латексными перчатками и двумя большими черными мусорными пакетами, начала свой клошар-вояж.

Первый ”заход” длился с 9 утра до 12:30, то есть три с половиной часа. Обыскав все урны и контейнеры во дворе родной редакции и не найдя ничего путного, мы направились в сторону порта. Удача в виде первой пригодной для сдачи бутылки мне улыбнулась примерно через 15 минут после старта. На своем пути я не пропускала ни одной мусорки, попавшей в поле зрения (честное журналистское!), а также пристально смотрела по сторонам: на газоны, под кусты.

Около 10 мы с коллегой Тийтом распрощались, чтобы вновь встретиться около часу дня у редакции и запечатлеть промежуточный результат. С того момента я работала одна: от порта прошла через квартал Ротерманни к центру ”Виру”, оттуда — к ”Солярису”, далее прогулялась по Старому городу до спортцентра ”Реваль”, попутно шарясь практически везде, где может таиться заветный урожай. Оттуда я направилась к Балтийскому вокзалу, проходя мимо центра ”Энергия”. За это время я сделала буквально пару кратких, около 10 минут, перерывов на отдых.

Первый — городской — заход дал, по моему мнению, относительно приличный урожай. Не знала я в тот момент о сумме выручки, но в плане объема найденного — точно. Перекусив в редакции и сделав промежуточные выводы, я отправилась к новым вызовам. Солнце палило нещадно. Я пошкандыбала дальше…

Путь второй пролегал от редакции — до кадриоргского пруда, далее — ”Торупилли Сельвер” — близ автовокзала — в район Маяка и Сикупилли. Положа руку на сердце: я работала честно, от, так сказать, души и не пропустила ни одной урны. В Кадриорге мне открылась-таки золотая жила: в каждой второй урне — по бутылке! Я воспряла духом.

В начале четвертого вечера мы в третий раз встретились с Тийтом близ пункта сдачи бутылок на улице Палласти. И тут началось самое интересное: подведение итогов этого — без иронии и цинизма — увлекательного мероприятия. Но об этом — в видео!

Плюсы

физическая нагрузка на свежем воздухе

загар

чувство свободы, вольный выбор маршрута

возможность слушать музыку

испытание и преодоление себя

возможность заработать денег

возможность удивить людей

Минусы