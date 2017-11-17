ВИДЕО: Керсти Кальюлайд отдает дань памяти жертвам геноцида в Руанде и встречается с президентом

Африканское издание The New Times опубликовало два видео визита президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Руанду.

На одном их них Кальюлайд возлагает венок в память жертв геноцида против тутси в августе 1994 года.



”От имени всех жителей Эстонии я выражаю соболезнование народу Руанды, выжившим и семьям жертв геноцида против тутси, — передает издание слова Кальюлайд, которые она написала в книге памяти. — К сожалению, сегодня наш мир не лучше. И, к сожалению, несмотря на то, что физические раны могут затянуться, сердца остаются разбитыми”.

Также Кальюлайд встретилась с президентом Руанды Полем Кагаме, с которым они обсудили вопросы развития дигитальной сферы и безопасности, а также планы по реформе Африканского союза и сотрудничество с ЕС.

