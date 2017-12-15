15.12.2017, 19:16

Видео: Кая Каллас: решила, что стану кандидатом на пост руководителя Партии реформ

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Лийна Канарбик
Лийна Канарбик
Рауно Волмар
Рауно Волмар
Прийт Симсон
Прийт Симсон
EST

Реформистка, депутат Европарламента Кая Каллас подтвердила, что будет избираться на должность председателя Реформистской партии.

На вопрос, как она собирается объединять разрозненную партию перед выборами в Рийгикогу, которые состоятся в 2019 году, Каллас ответила, что еще рано об этом говорить.

”В следующую среду на собрании партии эти темы будут обсуждаться”, — сказала Каллас и заметила, что, если у людей есть одна цель, тогда синергия происходит легче.

7 декабря почетный председатель Партии реформ Сийм Калласс сказал ERR, что партия могла бы выбрать нового руководителя уже в начале будущего года, а не в январе 2019 года как предусматривает устав партии.

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