10.08.2018, 19:35

ВИДЕО: Кандидат в министры Рене Таммист: у меня три большие цели

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rus.delfi.ee
EST 1

Собравшееся в Пайде на Фестивале мнений руководство Социал-демократической партии Эстонии (СДП) на своем заседании утвердило кандидатуру Рене Таммиста на пост министра предпринимательства и инфотехнологий.

Говоря о своих планах в министерском кресле, Таммист сказал Delfi, что особое внимание намерен уделить развитию э-государства, поднятию эффективности экспортоспособности эстонских фирм и вопросу энергосбережения зданий.

”У Урве Пало свой почерк, у меня — свой”, — сказал он и добавил, что без перемен не обойтись.

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