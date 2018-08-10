ВИДЕО: Кандидат в министры Рене Таммист: у меня три большие цели

Говоря о своих планах в министерском кресле, Таммист сказал Delfi, что особое внимание намерен уделить развитию э-государства, поднятию эффективности экспортоспособности эстонских фирм и вопросу энергосбережения зданий.

”У Урве Пало свой почерк, у меня — свой”, — сказал он и добавил, что без перемен не обойтись.