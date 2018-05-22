ВИДЕО: Кальюлайд в Киеве: мы все стремимся к тому, чтобы оккупация Крыма прекратилась и в страну вернулся мир

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд находится с визитом на Украине. Президент Украины Петр Порошенко опубликовал у себя на Facebook фрагмент пресс-конференции, состоявшейся после официальной встречи.
На конференции, помимо прочего, у Кальюлайд спросили, что по ее мнению является главным препятствием для Украины на пути реформ и борьбы с коррупцией — война или недостаточные усилия?
”Что вы имеете ввиду: война или коррупция или недостаток реформ? Война — это реальный факт, не созданный Украиной. Война — она происходит сейчас. Мы все стремимся к тому, чтобы положить этому конец, чтобы оккупация Крыма прекратилась и чтобы в страну вернулся мир. […] Ведь правительство Украины не может выбирать, чем сейчас заниматься — войной или реформами? Им приходится участвовать в войне, что они и делают с помощью своих партнеров и союзников, а также нашей сильной политической поддержки. На данный момент они делают все возможное для реформирования страны”, — ответила президент.