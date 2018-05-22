ВИДЕО: Кальюлайд в Киеве: мы все стремимся к тому, чтобы оккупация Крыма прекратилась и в страну вернулся мир

Порошенко выразил Кальюлайд благодарность за "за поддержку позиции Украины по вопросу необходимости введения миротворческих миссий ООН на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей".

Ранее уже сообщалось, что главным желанием президента Эстонии является поддержать Украину, противостоящую на востоке постоянной агрессии со стороны России. Однако также Киеву нужно указать на то, что они не спешат выполнять шаги для борьбы с коррупцией.

Большую часть визита также занимает продвижение эстонского предпринимательского сектора.

Сегодня Президент Республики встречается также с премьер-министром Владимиром Гройсманом, вице-премьер-министром Иванной Климпуш-Цинцадзе и председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием. Помимо этого, президент выступит в Киеве с речью на закрытии поддержанного Эстонией проекта «Женщины в предпринимательстве», откроет Эстонско-Украинский бизнес-семинар, встретится с директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником и работниками бюро, местными предпринимателями и представителями украинского гражданского общества.

Президент Кальюлайд в ходе официального визита посетит Восточную Украину, где ознакомится с восстановительными работами и гуманитарной ситуацией в регионе, пострадавшем во время боевых действий. Глава Эстонии посетит на Восточной Украине также штаб объединенных войск, управляющий операциями.

Вместе с главой государства в визите принимают участие представительная деловая делегация под руководством генерального директора Эстонской торгово-промышленной палаты, члены Рийгикогу Ээрик-Нийлес Кросс и Йоханнес Керт, а также канцлер Министерства обороны Йонатан Всевиов.

После окончания официального визита глава государства примет участие по приглашению Петра Порошенко в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА, который состоится в Киеве 26 мая. Глава государства вернется в Эстонию в воскресенье.