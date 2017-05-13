ВИДЕО: Как выглядит движение в Таллинне глазами велосипедиста?

Таллинн прилагает усилия для развития пешеходно-велосипедного движения, но до велосипедного города еще далеко. Проблема, кажется, является комбинацией из двух вещей: общая дорожная иерархия, которая ставит автомобили в привилегированное положение, и излишняя бравада велосипедистов при ориентировании в недостаточной инфраструктуре. Вот маленькая шпаргалка для водителей — каким же все-таки выглядит центр Таллинна глазами велосипедиста?

Мы оснастили ежедневно передвигающегося на велосипеде камерой GoPro, чтобы картина была ясна. Смотрите на видео, какие проблемы можно было обнаружить уже с первой попытки!