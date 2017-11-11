ВИДЕО: Как российские спецслужбы вербуют в Эстонии шпионов

Кроме таких известных шпионов как Херманн Симм и Алексей Дрессен, за последние годы в Эстонии были задержаны и другие работавшие на российские спецслужбы люди, большинство из которых были контрабандистами.

Они сообщали в основном о работе эстонской погранохраны и передвижениях военной техники. Многие из них имеют двойное гражданство, благодаря чему ездить в Россию для передачи информации для них не составляло никакого труда. В основном вербовка происходит методом запугивания: либо контрабандист отправляется в России в связи со своей нелегальной деятельностью за решетку, либо собирает информацию и передает ее за небольшое вознаграждение. Более подробно смотрите на видео.