11.11.2017, 09:10

ВИДЕО: Как российские спецслужбы вербуют в Эстонии шпионов

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rus.delfi.ee
EST

Кроме таких известных шпионов как Херманн Симм и Алексей Дрессен, за последние годы в Эстонии были задержаны и другие работавшие на российские спецслужбы люди, большинство из которых были контрабандистами.

Они сообщали в основном о работе эстонской погранохраны и передвижениях военной техники. Многие из них имеют двойное гражданство, благодаря чему ездить в Россию для передачи информации для них не составляло никакого труда. В основном вербовка происходит методом запугивания: либо контрабандист отправляется в России в связи со своей нелегальной деятельностью за решетку, либо собирает информацию и передает ее за небольшое вознаграждение.

Более подробно смотрите на видео.

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