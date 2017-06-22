ВИДЕО: Как проходит ночь в лагере защитников серебристой ивы в Хааберсти

Уже которую неделю группа людей дежурит возле серебристой ивы в Хааберсти, надеясь спасти мешающее строительству дороги дерево от вырубки.

Кто эти активисты? Как проходят их будни в лагере? Смотрите видео.

По оценке Министерства окружающей среды, растущая на территории, где производятся работы по реконструкции перекрестка Хааберсти в Таллинне, серебристая ива не отвечает условиям причисления к находящимся под государственной охраной объектам, в связи с чем отсутствуют и основании для внесения изменений в разрешение на вырубку, выданное Департаментом окружающей среды.

"Сохранение серебристой ивы близ транспортной развязки в Хааберсти невозможно, поскольку нет альтернативного технического решения для реконструкции перекрестка. Реконструкция же необходима, чтобы увеличить его пропускную способность и сократить заторы", — сообщает городская канцелярия.