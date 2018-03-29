ВИДЕО: "Инсайт": LiPo — не самый дешевый магазин, за 4 года убытки составили 700 тысяч евро

Столичный муниципальный магазин, или LiPo, открыл свои двери почти четыре года назад. За это время его убытки, по мнению оппозиции, составили 700 тысяч евро, а в общей сложности на проект было потрачено почти полтора миллиона. Как выяснила программа “Инсайт” в целесообразности проекта сомневается даже вице-мэр, в чьей сфере ответственности находится магазин, а стоимость продуктовой корзины в LiPo, вопреки обещаниям, не самая низкая в городе.

За идеей создания в Таллинне муниципального магазина стоял бывший мэр столицы Эдгар Сависаар. Таллиннские власти были уверены, что малообеспеченным горожанам нужен магазин, где они могли бы купить товары широкого профиля на более выгодных, чем в других местах, условиях.

За прошедшие четыре года проект регулярно сталкивался с критикой как со стороны общественности, так и оппозиционных депутатов столичного городского собрания.

Как рассказала ”Инсайту” депутат горсобрания Анастасия Коваленко, оппозиция подсчитала, что примерно за 4 года магазин нанес городскому бюджету убытков на 700 тысяч евро. ”Уже после первого года, когда мы увидели, какие были убытки, все говорили, что [магазин] надо закрыть”, — сказала она.

Расходы города на деятельность магазина, включая убытки, с 2014 по 2017 год составили почти 1 миллион 400 тысяч евро.

Посещаемость падает

Убыточность муниципального магазина признают и нынешние городские власти. ”В денежном смысле он, конечно, убыточен, поскольку мы дотируем товар”, — сказал вице-мэр по вопросам развития предпринимательства Айвар Рийсалу. Рийсалу находится в должности без малого 4 месяца. Как и многие другие городские проблемы, проблема ЛиПо досталась ему ”по наследству” от предшественника.

”То, что все построено на городском пособии, было известно заранее,” — отметил Рийсалу. Это действительно так — целью муниципального магазина никогда не было зарабатывание прибыли. Он создавался, чтобы помочь людям с финансовыми трудностями. Однако в том, что социальную помощь надо оказывать через искусственное поддержание цен в одном магазине, сомневается даже сам вице-мэр.

”Должны ли мы помогать нуждающимся путем искусственного поддержания цен на товары в одном магазине, где люди могут совершать покупки? Является ли именно этот способ правильным, вот в этом я немного сомневаюсь”, — признал он.

В среднем один посетитель покупает в LiPo продуктов на 2 евро и 20 центов. По словам Рийсалу, поддержание цен при столь маленькой средней покупательской корзине не может быть долгосрочной целью для магазина. ”Мы вновь, по кругу возвращаемся к тому, что с большой вероятностью разумнее помогать нуждающимся как-то по-другому”, — сказал он.

Еще один аргумент, ставящий под вопрос целесообразность существования LiPo — его посещаемость. О снижении популярности магазина год назад сообщила столичная ревизионная комиссия. Как сказано в отчете комиссии, в период с 2014 по 2016 год убыток магазина уменьшился, однако это произошло за счет снижения оборота и количества покупок

В декабре председатель Таллиннского городского собрания Михаил Кылварт рассказал в интервью ”Радио 4”, что в среднем LiPo посещают 400 человек в день. По словам Рийсалу, оборот магазина составляет примерно тысячу евро в день.

Из-за небольшой посещаемости городские власти решили сократить расходы на магазин. В феврале горуправа решила, что LiPo переедет в меньшее по площади помещение. Депутат горсобрания Анастасия Коваленко считает, что в этом случае социальный эффект от магазина станет еще меньше, поскольку количество посетителей, по ее мнению, продолжит сокращаться.

LiPo — не самый дешевый в городе

При создании LiPo городские власти объявили, что определенный набор товаров будет продаваться там по самой низкой цене в городе. Чтобы гарантировать уровень цен, город тратит деньги на поддержку магазина.

Но действительно ли в LiPo самые низкие цены? ”Инсайт” решил проверить это самостоятельно. Журналисты записали цены продуктов, которые в LiPo предлагаются как самые дешевые и сравнили их с ценами в других магазинах, без учета скидочных кампаний и клиентских карт.

В список покупок не вошли мясные продукты, поскольку в самом LiPo их не оказалось. Также пришлось вычеркнуть питьевой йогурт, бананы и прохладительный напиток. Стоимость продуктов была пересчитана в стоимость за килограмм, литр или штуку товара. Общая стоимость продуктовой корзины LiPo составила 84 евро и 38 центов.

Магазины сетей Selver, Maxima, Coop и Prisma не смогли потягаться за место самого дешевого места для покупок. Стоимость выбранной корзины без учета скидок и компаний составила 110 евро и 84 цента, 99 евро и 14 центов, 97 евро и 20 центов и 91 евро и 83 цента соответственно.

Всего лишь на три евро дороже LiPo оказалась корзина, собранная в торговой сети Rimi: 87 евро и 50 центов.

А вот предыдущий поставщик продуктов в муниципальный магазин, торговая сеть Grossi, оказалась существенно дешевле LiPo. Та же корзина там стоит 76 евро и 60 центов, что на 7 евро и 78 центов меньше, чем магазине, получающем поддержку из городского бюджета.

Проект существует благодаря ”политической воле”

Таким образом, оказалось, что продукты из корзины LiPo можно купить в других местах дешевле или по схожей цене. Напомним, что при этом на поддержание деятельности магазина было потрачено почти полтора миллиона евро, а число его посетителей снижается. Так почему же магазин все еще открыт?

По мнению Анастасии Коваленко, LiPo был создан с целью привлечения избирателей. ”Мы же все понимаем, что это для политики, для голосов”, — сказала она — ”понятно, что прибыли у магазина нет, но какая прибыль у политиков? Прибыль у политиков — это голоса”.

”Моя личная точка зрения — такое ведение торговли не совсем правильно. Но это моя личная точка зрения, и ничего не поделаешь” — сказал Рийсалу. ”Сегодня я, нельзя сказать, что один, но скажем так, я выполняю ту политическую волю, которую говорит мне мой работодатель”, — признал вице-мэр.

Под работодателем Рийсалу понимает городское собрание. Его председатель Михаил Кылварт в интервью Радио 4 говорил, что LiPo — это помощь для тех, кто не хочет получать бесплатные продуктовые пакеты, а хочет самостоятельно приходить в магазин и оплачивать продукты.

”Это официальная точка зрения ведущего политика центристской партии, ее вице-председателя и председателя городского собрания. Он — мой работодатель”, — прокомментировал Рийсалу — ”Я — вице-мэр, который выполняет политическую волю городского собрания и его председателя. И на самом деле по-человечески я с ним согласен”.

Однако несмотря на согласие в человеческом плане, Рийсалу не раз подчеркивал нецелесообразность сегодняшней модели LiPo. ”Моя личная точка зрения — в таком виде содержать LiPo неразумно”, — сказал он ”Инсайту” — ”Я думаю, что в долгосрочной перспективе мы будем вынуждены признать, что проект не был удачным”.

В апреле в старых помещениях LiPo с городской помощью начнет работу продуктовый банк. Сам магазин переедет в меньшие по размеру помещения. Дальнейшая его судьба пока неизвестна. Но вице-мэр Таллинна уверен: если в магазине не будет нужды — не будет и смысла держать его двери открытыми. ”В тот момент, когда у нас будет внутренняя политическая уверенность, что люди, которые туда ходят, смогут получить помощь по-другому — в один момент мы закроем его двери. Но сегодня такого решения нет”, — сказал он.

Когда подобное решение появится и появится ли вообще, неизвестно. А до тех пор противоречивый проект LiPo продолжит свою работу. Работу, которую и дальше будут оплачивать все горожане Таллинна.