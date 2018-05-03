ВИДЕО ”Инсайт”: К чему приводит слепое доверие и недостаточный контроль за правлением КТ

Собеседники ”Инсайта” в трех товариществах утверждают, что действия Михаила Вомма похожи на схему. Ее первый этап — подрыв доверия к действующему правлению. В двух товариществах из трех Вомм рассылал письма, в которых обвинял прежнее правление в выводе денег.

Второй этап: смена правления. На двух адресах — Ретке, 19 и Кескусе, 14 — правление сменилось в 2014 году. В гаражном кооперативе HÜ Luited — в мае 2015 года.

Третий этап — попадание в правление. Четвертый — оказание услуг товариществу самостоятельно или через свои фирмы. Сперва это была компания Bestfox Auctions которая выставляла товариществам счета за широкий спектр работ: от травли грызунов, замены лампочек в подъезде до составления годовых отчетов. Кроме того, фирма оказывала услуги по вывозу мусора и строительству, хотя лицензии на эту деятельность у нее не было.

В 2016 году счета за похожие услуги начала выставлять новая фирма — AF Haldus, записанная на жену Вомма.

Противники Вомма считают, что многие счета Bestfox Auctions и AF Haldus были прикрытием для вывода денег, и часть услуг в реальности, возможно, не была оказана.

Рубероид по двойной цене

В правление гаражного кооператива HÜ Luited Вомм, тогда еще носивший фамилию Бойко, вошел в 2015 году. На тот момент товарищество не могло решить проблему с протекающей крышей, из-за чего возникало много споров. Изначально с крыши собирались снять земельный покров и понять, нужно ли покрывать ее новым слоем рубероида.

Однако, по словам бывшего члена правления кооператива Евгения Набокова, Бойко решил, что крышу все-таки нужно покрыть рубероидом. Правление поверило ему на слово. Более того, товарищество согласилось закупить услугу у фирмы Бойко, поскольку тот утверждал, что так будет дешевле.

В итоге фирма Бойко Bestfox Auctions выставила товариществу счет за материал, который был куплен и доставлен компанией Katuselahendused, практически по двойной цене.

Впоследствии выяснилось, что работы были произведены некачественно. Кроме того, оказалось, что причина протечки была и вовсе не в рубероиде. Однако к тому моменту товарищество уже успело оплатить стоимость материала и внесло предоплату. В итоге на счету Bestfox Auctions оказалось более 5700 евро. По словам Набокова, просьбы о расторжении договора Бойко игнорировал.

Чаша терпения товарищества переполнилась. В июле 2016 года общее собрание отстранило старое правление и выбрало новое.

Однако Бойко не признал поражения, опротестовал решение собрания и, по словам Набокова, даже пытался вломиться в помещение правления, где хранились документы и касса. Кроме того, в августе 2016 года он снял со счета товарищества около 5000 тысяч евро и перевел на свой личный счет.

Что интересно, сам Бойко этого не отрицал. Он утверждал, что личный счет был открыт для нужд товарищества. По словам нынешнего председателя HÜ Luited Антса Тынстейна, выплаты в интересах товарищества со счета действительно производились, поэтому сейчас оно претендует примерно на две тысячи евро из пяти.

Как рассказал Тынстейн, до того, как Бойко вошел в правление, на счету товарищества было 17 тысяч евро. После на нем не осталось ничего.

К настоящему моменту кооператив Luited справился с долгами, а суд признал легитимность нового правления. Теперь перед товариществом стоит вопрос о взыскании ущерба.