03.05.2018, 20:56

ВИДЕО ”Инсайт”: К чему приводит слепое доверие и недостаточный контроль за правлением КТ


Артур Захаров, ETV+ Insight
Артур Захаров, ETV+ Insight
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Lasnamägi
Фото иллюстративноеFoto: Madis Veltman

Пустые счета, выставленный на аукцион кооператив и судебные тяжбы — так для трех таллиннских товариществ закончилось знакомство с предприимчивым молодым человеком Михаилом Воммом. К чему приводит слепое доверие и недостаточный контроль за правлением, разбиралась программа ”Инсайт” на ETV+.

Михаил Вомм (старая фамилия Бойко) неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за нападение на человека с ножом и угрозу жизни при помощи пистолета. Тюремный срок заменили на общественные работы. Однако все может изменится, поскольку мужчина проявил себя на новом поприще.

Три таллиннских товарищества — два гаражных кооператива и многоквартирный дом — обвиняют Вомма в махинациях. Люди, столкнувшиеся с ним, называют его ”одиозным наглым обманщиком” и манипулятором.

Собеседники ”Инсайта” в трех товариществах утверждают, что действия Михаила Вомма похожи на схему. Ее первый этап — подрыв доверия к действующему правлению. В двух товариществах из трех Вомм рассылал письма, в которых обвинял прежнее правление в выводе денег.

Второй этап: смена правления. На двух адресах — Ретке, 19 и Кескусе, 14 — правление сменилось в 2014 году. В гаражном кооперативе HÜ Luited — в мае 2015 года.

Третий этап — попадание в правление. Четвертый — оказание услуг товариществу самостоятельно или через свои фирмы. Сперва это была компания Bestfox Auctions которая выставляла товариществам счета за широкий спектр работ: от травли грызунов, замены лампочек в подъезде до составления годовых отчетов. Кроме того, фирма оказывала услуги по вывозу мусора и строительству, хотя лицензии на эту деятельность у нее не было.

В 2016 году счета за похожие услуги начала выставлять новая фирма — AF Haldus, записанная на жену Вомма.

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Противники Вомма считают, что многие счета Bestfox Auctions и AF Haldus были прикрытием для вывода денег, и часть услуг в реальности, возможно, не была оказана.

Рубероид по двойной цене

В правление гаражного кооператива HÜ Luited Вомм, тогда еще носивший фамилию Бойко, вошел в 2015 году. На тот момент товарищество не могло решить проблему с протекающей крышей, из-за чего возникало много споров. Изначально с крыши собирались снять земельный покров и понять, нужно ли покрывать ее новым слоем рубероида.

Однако, по словам бывшего члена правления кооператива Евгения Набокова, Бойко решил, что крышу все-таки нужно покрыть рубероидом. Правление поверило ему на слово. Более того, товарищество согласилось закупить услугу у фирмы Бойко, поскольку тот утверждал, что так будет дешевле.

В итоге фирма Бойко Bestfox Auctions выставила товариществу счет за материал, который был куплен и доставлен компанией Katuselahendused, практически по двойной цене.

Впоследствии выяснилось, что работы были произведены некачественно. Кроме того, оказалось, что причина протечки была и вовсе не в рубероиде. Однако к тому моменту товарищество уже успело оплатить стоимость материала и внесло предоплату. В итоге на счету Bestfox Auctions оказалось более 5700 евро. По словам Набокова, просьбы о расторжении договора Бойко игнорировал.

Чаша терпения товарищества переполнилась. В июле 2016 года общее собрание отстранило старое правление и выбрало новое.

Однако Бойко не признал поражения, опротестовал решение собрания и, по словам Набокова, даже пытался вломиться в помещение правления, где хранились документы и касса. Кроме того, в августе 2016 года он снял со счета товарищества около 5000 тысяч евро и перевел на свой личный счет.

Что интересно, сам Бойко этого не отрицал. Он утверждал, что личный счет был открыт для нужд товарищества. По словам нынешнего председателя HÜ Luited Антса Тынстейна, выплаты в интересах товарищества со счета действительно производились, поэтому сейчас оно претендует примерно на две тысячи евро из пяти.

Как рассказал Тынстейн, до того, как Бойко вошел в правление, на счету товарищества было 17 тысяч евро. После на нем не осталось ничего.

К настоящему моменту кооператив Luited справился с долгами, а суд признал легитимность нового правления. Теперь перед товариществом стоит вопрос о взыскании ущерба.

16 000 евро на фирмы члена правления

В многоквартирном доме по адресу Кескусе, 14, Бойко был членом правления в течение нескольких лет. В прошлом году его сместили, но он опротестовал решение в суде. ”Сейчас мы спорим о том, кто в правлении. Когда это выяснится, начнем думать, что это были за расходы и с кого их можно требовать”, — сказал ”Инсайту” член нынешнего правления Тийт Пертель.

Как и в других товариществах, здесь Бойко и его фирмам также перечислялись деньги за различные услуги. Например, за вывоз крупногабаритного мусора товарищество платило им практически ежемесячно. ”То, за что мы платили раз в год мы стали оплачивать практически каждый месяц”, — рассказал Пертель — ”Товарищество выплатило 2000 евро. Кстати, у фирмы даже нет лицензии на вывоз мусора”.

Каждый перевод снабжен пояснениями. Некоторые из них вызывают недоумение. Например: первый перевод, лично Михаилу Бойко — 146 евро за услуги по распечатке. Полтора месяца спустя — 294 евро. Пояснение: услуги по распечатке, инвентарь для уборки, вывоз мусора. Еще месяц спустя — 185 евро. Услуги по распечатке. И так далее в течение многих месяцев.

Позже товарищество приобрело принтер и тонер. Уже месяц спустя тонер потребовалось заполнить. ”Одного тонера хватает примерно на 5-6 тысяч страниц. И если ты меняешь тонер через месяц, возникает вопрос: что печатает товарищество? Я не понимаю”, — недоумевает Пертель.

По подсчетам ”Инсайта”, в период с 2016 по 2018 год товарищество выплатило Бойко и связанным с ним фирмам почти 16 000 евро.

Кроме того, карточкой товарищества расплачивались в строительных магазинах и оплачивали компьютерную технику. По словам Пертеля, после решения отозвать полномочия Бойко все это купленное за счет товарищества имущество пропало.

Это лишь несколько примеров вероятно необоснованных трат товарищества за то время, что в его правления входил Бойко. Более детальную проверку выплат проведут лишь в том случае, если новому правлению удастся одержать победу в суде. По словам Пертеля, за то время, что Бойко входил в правление товарищества, его баланс уменьшился с 28 тысяч евро до минус шести.

Товарищество на аукцион

История с гаражным кооперативом Ретке, 19 — пожалуй, самая резонансная из трех. Долг товарищества составляет около 22 000 евро и сейчас оно выставлено на продажу. Его счет опустошен.

Как и в других случаях, эта история началась со смены правления. Руководящие роли в правлении, избранном в марте 2014 года, получили три пожилых человека. Официально Бойко в правление не вошел, однако сведения из различных источников подтверждают, что решения принимал именно он.

Василий Жилкин, который входил в правление до Бойко, считает, что тот подстрекнул членов правления обратиться в суд и истребовать с Жилкина ущерб в размере 26 000 евро.

Однако когда суд рассмотрел эти документы, то вышло, что это товарищество не доплатило Жилкину, поскольку тот в течение долгого времени не получал автокомпенсацию. Тяжба обошлась товариществу более чем в тысячу евро.

Затем, как рассказывает Жилкин, правление подало в Коммерческий регистр ничтожные протоколы, позволяющие Бойко войти в правление.

Уже на следующий день со счета товарищества на счет компании AF Haldus перевели все деньги — 577 евро. Далее деньги снимались по мере их поступления. ”Когда поступали взносы на счет, они быстрее их снимали, потому что знали, что у них остаются считанные дни оставаться членами правления”, — считает Жилкин.

На этом Бойко не остановился. Осенью 2017 года его фирма Bestfox Auctions подала против товарищества иск об ускоренном востребовании долга в размере 7500 евро. Бойко в лице члена правления товарищества иск проигнорировал. Поскольку иск не был опротестован товариществом, суд удовлетворил его.

Месяц спустя аналогичный иск с точно такой же суммой требования выставила фирма жены Бойко.

Далее судебный исполнитель потребовал объединить долги товарищества перед фирмами Бойко с требованием Василия Жилкина по возмещению автокомпенсации, стоявшим первым в очереди.

И поскольку на счету товарищества не оставалось ни копейки — их вывели на счет AF Haldus — гаражи выставили на аукцион.

К счастью, торги удалось приостановить. Полиция возбудила уголовное дело по факту переводов денег товарищества на счета Bestfox Auctions и AF Haldus. Кроме того, Бойко был решением суда исключен из правления.

”Инсайт” трижды пытался договориться с Бойко, ныне Воммом, об интервью. Однако тот не нашел времени для беседы и отказался отвечать на вопросы письменно.

Собеседники ”Инсайта” утверждают, что Михаил Вомм превратил жизнь в их товариществах в ад и стал причиной многотысячных убытков. Точная сумма ущерба пока не ясна — товарищества еще только пытаются понять, как подсчитать ее и потребовать компенсации. Вероятно, что-то даже удастся вернуть. Но кто вернет отнятые нервы?

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