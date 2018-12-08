ВИДЕО и РЕПОРТАЖ DELFI| Под охраной вышибал: русские политики не смогли договориться и поисключали друг друга из ОЛПЭ

Роман Старапопов (Delfi): Это совершенно необязательно, ты не относишься к ОЛПЭ.
Николай Дегтяренко: Напиши! Я еще могу свою речь выслать, там важно и интересно!
Р.С.: Нет, давай напишем о тебе в уже опубликованной статье — просто добавим пару предложений.
Н.Д.: И Оудекки Лооне тоже надо упомянуть, что она была здесь.
Р.С.: Ее не было, она же прислала видеообращение.
Н.Д.: И далее — на месте к собравшимся обратился депутат Маардуского горсобрания Николай Дегтяренко. И через запятую добавь: лидер маардуского Союза Сависаара.
Р.С.: Слишком много регалий, людей это раздражает!
Н.Д.: Да-да-да (игнорируя), пиши!
Р.С.: И маардуского слишком много в одном предложении, надо иначе.
Н.Д.: Да-да-да (игнорируя), пиши, пиши!
Но вернемся в конференц-зал, где началось голосование за то, чтобы исключить из правления партии Алису Блинцову, Мстислава Русакова и Дмитрия Сухорослова. Проголосовали практически единогласно, один из присутствующих воздержался по поводу Русакова и Сухорослова.
Далее были названы имена присутствующих членов правления партии. И судя по данным Коммерческого регистра, на тот момент они ими и являлись. А именно: Юлия Соммер, Виктор Поляков, Тайво Рист, Анатолий Егоров, Вилле Пелюховски и Вероника Храпко.
Уже к вечеру 8 декабря, согласно регистру, все выше перечисленные люди были исключены из партии. А вот Русаков, Блинцова и Сухорослов числятся членами партии.
На состоявшемся сегодня мероприятии в партию Александр Аполински и Олег Тесла, но дата из отчисления их из партии совпадает с датой приема. Справедливости ради, стоит отметить, что и многие присутствующие сегодня на съезде тоже числятся в регистре зачисленными и отчисленными 8 декабря. В том числе и Анатолий Егоров, который стоял еще у истоков создания партии. То есть, одни члены партии его исключают, другие — вносят обратно. В этом и заключается внутрипартийный конфликт, однако Юлию Соммер сегодня заверила, что нет никакого конфликта.
Смотрите видеосюжет Delfi с Александром Аполинским и Юлией Соммер, а также ответы на вопросы, почему русские политики одной партии не могут договориться друг с другом. И как бонус — почему курс правительства ведет к обнищанию народа.