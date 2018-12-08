ВИДЕО и РЕПОРТАЖ DELFI| Под охраной вышибал: русские политики не смогли договориться и поисключали друг друга из ОЛПЭ

Этот съезд основательно обезопасили от провокаций и нежеланных гостей — перед входом в конференц-зал стояли два охранника-здоровяка. Примо как вышибалы у баров или клубов. "Меня не фотографировать!" — сразу предупредил секьюрити.

Все собравшиеся были преимущественно русскоговорящие. Дело в том, что партию ОЛПЭ воспринимают, как русскую, еще со времен ОНПЭ. К тому же, на руководящих позициях ОЛПЭ находятся русскоговорящие, в том числе активистка НКО Русская школа Эстонии Алиса Блинцова.

Сегодняшнее мероприятие проходило на русском, так решили в самом начале съезда, после того, как прозвучал гимн Эстонии. Однако была сделана оговорка: выступающие могут сами выбирать, на каком языке говорить.

Изначально на съезд были приглашены гости из Латвии и Финляндии, специально для этого на столах даже установили флажки этих стран. Но выяснилось, что ни один, ни второй не приехал: один заболел, другой не смог — форс-мажор.

Перед съездом было объявлено, что на месте выступят местные депутаты, в том числе из Рийгикогу. Депутат эстонского парламента от Центристской партии Оудекки Лооне не приехала, но записала видеообращение. Зато пришел депутат Маардуского горсобрания Николай Дегтяренко. К микрофону вышел красиво: подарил цветы всем дамам.

Позже в беседе с корреспондентом Delfi Дегтяренко попросил упомянуть его при написании статьи.