08.12.2018, 20:14

ВИДЕО и РЕПОРТАЖ DELFI| Под охраной вышибал: русские политики не смогли договориться и поисключали друг друга из ОЛПЭ

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"Курс правительства Ратаса ведет к обнищанию народа"
Роман Старапопов
Роман Старапопов
EST 7

8 декабря члены Объединенной левой партии Эстонии собрались в столичной гостинице Tallink Spa & Conference Hotel для проведения внутрипартийного мероприятия. Примечательно, что незадолго до этого члены ОЛПЭ, но уже из другого "лагеря", тоже проводили собрание. Как первые, так и вторые заявили, что проводят съезд партии.

Этот съезд основательно обезопасили от провокаций и нежеланных гостей — перед входом в конференц-зал стояли два охранника-здоровяка. Примо как вышибалы у баров или клубов. "Меня не фотографировать!" — сразу предупредил секьюрити.

Все собравшиеся были преимущественно русскоговорящие. Дело в том, что партию ОЛПЭ воспринимают, как русскую, еще со времен ОНПЭ. К тому же, на руководящих позициях ОЛПЭ находятся русскоговорящие, в том числе активистка НКО Русская школа Эстонии Алиса Блинцова.

Сегодняшнее мероприятие проходило на русском, так решили в самом начале съезда, после того, как прозвучал гимн Эстонии. Однако была сделана оговорка: выступающие могут сами выбирать, на каком языке говорить.

Изначально на съезд были приглашены гости из Латвии и Финляндии, специально для этого на столах даже установили флажки этих стран. Но выяснилось, что ни один, ни второй не приехал: один заболел, другой не смог — форс-мажор.

Перед съездом было объявлено, что на месте выступят местные депутаты, в том числе из Рийгикогу. Депутат эстонского парламента от Центристской партии Оудекки Лооне не приехала, но записала видеообращение. Зато пришел депутат Маардуского горсобрания Николай Дегтяренко. К микрофону вышел красиво: подарил цветы всем дамам.

Позже в беседе с корреспондентом Delfi Дегтяренко попросил упомянуть его при написании статьи.

Роман Старапопов (Delfi): Это совершенно необязательно, ты не относишься к ОЛПЭ.
Николай Дегтяренко: Напиши! Я еще могу свою речь выслать, там важно и интересно!
Р.С.: Нет, давай напишем о тебе в уже опубликованной статье — просто добавим пару предложений.
Н.Д.: И Оудекки Лооне тоже надо упомянуть, что она была здесь.
Р.С.: Ее не было, она же прислала видеообращение.
Н.Д.: И далее — на месте к собравшимся обратился депутат Маардуского горсобрания Николай Дегтяренко. И через запятую добавь: лидер маардуского Союза Сависаара.
Р.С.: Слишком много регалий, людей это раздражает!
Н.Д.: Да-да-да (игнорируя), пиши!
Р.С.: И маардуского слишком много в одном предложении, надо иначе.
Н.Д.: Да-да-да (игнорируя), пиши, пиши!

Но вернемся в конференц-зал, где началось голосование за то, чтобы исключить из правления партии Алису Блинцову, Мстислава Русакова и Дмитрия Сухорослова. Проголосовали практически единогласно, один из присутствующих воздержался по поводу Русакова и Сухорослова.

Далее были названы имена присутствующих членов правления партии. И судя по данным Коммерческого регистра, на тот момент они ими и являлись. А именно: Юлия Соммер, Виктор Поляков, Тайво Рист, Анатолий Егоров, Вилле Пелюховски и Вероника Храпко.

Уже к вечеру 8 декабря, согласно регистру, все выше перечисленные люди были исключены из партии. А вот Русаков, Блинцова и Сухорослов числятся членами партии.

На состоявшемся сегодня мероприятии в партию Александр Аполински и Олег Тесла, но дата из отчисления их из партии совпадает с датой приема. Справедливости ради, стоит отметить, что и многие присутствующие сегодня на съезде тоже числятся в регистре зачисленными и отчисленными 8 декабря. В том числе и Анатолий Егоров, который стоял еще у истоков создания партии. То есть, одни члены партии его исключают, другие — вносят обратно. В этом и заключается внутрипартийный конфликт, однако Юлию Соммер сегодня заверила, что нет никакого конфликта.

Смотрите видеосюжет Delfi с Александром Аполинским и Юлией Соммер, а также ответы на вопросы, почему русские политики одной партии не могут договориться друг с другом. И как бонус — почему курс правительства ведет к обнищанию народа.

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