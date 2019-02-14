14.02.2019, 16:45

ВИДЕО: ”И пусть влюбляются, сохраняют браки, рожают детей!” В Копли прохожие рассказали журналисту Delfi ВСЁ о любви и дружбе

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самый дружелюбный уличный опрос на свете! :)
Ольга Привалова
Видео: Яанус Ленсмент
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С праздником, дорогие читатели и комментаторы Delfi! С Днем дружбы и любви!

По случаю Дня Св. Валентина корреспонденты Delfi приехали в дружелюбный столичный район Копли и сняли самый добрый уличный опрос на самую важную (даже неполитическую — в преддверие выборов-то!) тему: о любви!

Празднует ли наш народ этот день? Как? Что дарит? А не сделать ли 14 февраля официальным выходной?

Коплиские прохожие рассказали нам все (и даже больше) о любви и дружбе! Смотрите видео!

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