ВИДЕО И ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Как вы считаете, опасен ли тартуский железнодорожный переезд Аардла?

В то время как полиция и участники движения считают, что тартуский железнодорожный переезд Аардла представляет опасность, представители муниципальных властей и Eesti Raudtee утверждают, что никакой особенной угрозы он не создает.

Составьте свое мнение по этому поводу, посмотрев видео Delfi, показывающее как работает этот железнодорожный переезд, а также нашу реконструкцию, наглядно демонстрирующую, каким образом на переезде Аардла могут возникать опасные ситуации.

Вчера Delfi опубликовал видео, зафиксировавшее городской автобус, который стоит на железнодорожном переезде за опущенным шлагбаумом и в паре метров от железной дороги, по которой движется состав.

По словам полиции, этот переезд — крайне опасен, и водитель автобуса был вынужден решить ситуацию наиболее безопасным способом.

По словам тартуского полицейского Рандо Йыэметса, этот железнодорожный переезд — невероятно опасен, поскольку их рядом — целых два. Он добавил: по видео видно, что водитель пытался решить ситуацию, насколько это возможно, и отъехал на максимально безопасное расстояние, чтобы поезд смог проехать.