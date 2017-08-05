ВИДЕО И ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: На найденной в Кадриорге лодке катались богачи

В ходе земельных работ при строительстве нового жилого микрорайона в Кадриорге уже два года делаются удивительные находки. В 2015 году были найдены части трех лодок, а четвертой — на днях.

Археолог OÜ Muinasprojekti Антс Краут в интервью Delfi рассказал, что это были за судна.

На карте видно, где раньше была линия морского побережья.

По словам Краута, поначалу исследователи думали, что данное судно использовалось для доставки грузов и людей с больших кораблей на сушу. Но детальное изучение показало, что лодка относится к 19 веку и использовалась зажиточными жителями столицы для катаний в прибрежной зоне Таллиннского залива.

Что на это указывает? Археолог обращает внимание на медные заклепки и другие характерные элементы, произведенные промышленным образом в третьей четверти 19 века. В обычной лодке для перевозки товара обнаружились бы железные заклепки, не сомневается археолог.

Мнение, что эта лодка использовалась именно для увеселительных поездок, возникло на том основании того известного факта, что в 19 веке Пирита был местом, где действовали популярные клубы, организующие катания на подобного типа лодках.

”Это подтверждают также данные о размере и форме лодки, — говорит Краут. — Самое важное — киль, мы, к сожалению, не нашли, но ширина и высота борта указывают на то, что это судно именно для прибрежных катаний”.

Останки лодки в будущем ждет либо экспонирование в музее, либо в целях сохранения могут произвести их ”погребение” на дне моря. Точнее все выяснится тогда, когда будут готовы точные результаты исследования.

Краут отмечает, что сохранившаяся четверть от судна для экспоната слишком маленькая часть, но в то же время указывает на то, что и такие объекты могут быть экспонатами, как, например, судно Maasilinna, демонстрирующееся в Летной гавани. Его прежний размер обозначили специальными дугами.