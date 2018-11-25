ВИДЕО И ФОТО: В Таллинне спасли восемь брошенных в железных клетках собак. Рядом была странная записка на английском

Рядом с клетками нашли пару мешков, в которых был сухой собачий корм, миски для кормления, пара коробок с куриными яйцами. Там же было письмо на английском языке, в котором в числе прочего перечислялись имена собак, их привычки и требования к их питанию.

”Это письмо с очень запутанным содержанием”, — пояснила работавшая на месте представительница группы по спасению животных Катрин Лехтсер.

”При ”дешифровке” выяснилось, что некоторым собакам запрещено давать свинину, а некоторых нужно обязательно кормить куриными яйцами”.

По мнению спасателей животных, все найденные собаки — представители одной собачьей колонии, размножавшиеся внутри нее.

Внутри одной из клеток были собаки с проблемами со зрением, внутри еще одной — только щенки.

Так как все собаки не поместились в автобус приюта для животных, часть из них доставили в Мустамяэскую клинику для животных в патрульном автобусе МуПо.

По словам представителей группы по спасению животных, в целом ситуация непростая — в Эстонии есть еще несколько крупных колоний собак, и если их владельцы будут их также бросать, десятки собак одновременно могут оказаться никому не нужными.