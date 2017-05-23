ВИДЕО: Хозяйка тащит свою больную собаку на поводке по асфальту

Защитник животных Хейки Валнер написал в своем блоге о жительнице Таллинна, которая волокла свою собаку по асфальту, и опубликовал видео соответствующего содержания. Собаку зовут Халлике, у нее лишний вес, она больна и не может передвигаться.

„Привет, я Пирет. Та самая женщина, которая пыталась помочь несчастной собаке на Балтийском вокзале. Я сообщила об это в полицию и МуПо, но они такими вещами не занимаются и на место не приехали. Я только что проезжала мимо, и эта женщина стояла на станции ”Китсекюла”. Сделайте что-нибудь, я готова дать показания и в полиции! Картина крайне жестокая и абсолютно неприемлемая!” — передает Валнер слова женщины, ставшей очевидцем сцены.



Примерно через час женщина вновь позвонила активисту: ”Эта женщина опять сошла со своей собакой с поезда. Теперь за ней уже тянется змейка крови. Я уже жаловалась всюду, но ничего сделано не было. Что я должна сделать? Это ужасно. Я все засняла, как ты советовал, но так ужасно было снимать, вместо того, чтобы помочь собаке. Одна девушка хотела отобрать у этой ненормальной поводок, но Маре чуть не напала на нее. Она совершенно больная на голову!”.

По словам пресс-секретаря Ветеринарно-пищевого департамента Мартина Алтрая, первая жалоба Ляэне-Вирумааскому ветеринарному центру в связи с этим поступила 19 апреля. ”Чиновники прибыли на место для проверки ситуации и вынесли хозяйке предписание о том, что необходимо вылечить животное, посадить на диету, а также запретили длительные прогулки, за исключением посещения врача. Известно, что собака получила лечение и неоднократно посещала ветеринара. Животное можно изъять у владельца только в том случае, если он не выполняет предписания Ветеринарно-пищевого департамента. Чиновник вновь проверит, исполняются ли предписания”, — сказал он.

В итоге спасением животного занялась журналист Катрин Луст, которой удалось забрать собаку у владелицы (при этом выяснилось, что это уже третий питомец, с которым женщина жестоко обращалась).

