ВИДЕО: Хотите стать сопродюсером первого эстонского сериала на русском языке? LasnaГорск приглашает всех поддержать проект

Первый сезон комедийного телевизионного фильма состоит из 10 серий по 24 минуты. Все они наполнены диалогами и сценами из жизни обычных людей, которые живут в самом большом районе эстонской столицы. Работа семейных врачей, проблемы квартирных товариществ, взаимопонимание или его отсутствие между поколениями и представителями различных этнических групп. Все это в центре внимания создателей сериала.

”Мы, русскоязычные жители Эстонии, часто оказывались героями чужих историй. Только ленивый не показывал, как мы живем, и не объяснял, как жить правильно. Пришло время писать историю самим. Мы решили создать первый эстонский сериал на русском языке, комедию для всей семьи, где обычные люди стали прототипами героев и вдохновителями сценаристов и режиссера”,- комментирует мотивы создания сериала генеральный продюсер и учредитель Kinokubrik Production Яна Павленкова.

”Производство десяти серий телесериала подразумевает полугодовую работу большой команды, а в данном случае — международной команды. Подготовительный процесс, сами съемки, где на площадке одновременно до 40 человек, все это необходимо для создания хорошего качественного сериала. Подготовительный этап прошел успешно. В сериале занят прекрасный актерский состав. Я уверена, что получится очень добрый сериал, который рассказывает о нас о всех, — говорит режиссер Ирина Васильева, которая уже известна зрителям по таким сериалам как ”Папины дочки” и ”Полосатое счастье (телеканал СТС).

Внести свой вклад в создание сериала о жизни Ласнамяэ и стать сопродюсерами могут все желающие. Для этого достаточно присоединиться к инициативе на платформе коллективного финансирования Hooandja по адресу: https://www.hooandja.ee/ru/projekt/lasnagorsk.

У всех поддержавших будет возможность посетить съемочную площадку, пообщаться с режиссером, оператором-постановщиком, актерами, продюсерами, сняться в массовых сценах, получить в подарок фирменные вещи от художника по костюмам Светланы Агуреевой или консультацию и макияж от художника по гриму Катрин Сангла, а также получить приглашение пройти по красной ковровой дорожке премьеры первого русскоязычного телесериала о Ласнамяэ.

Телевизионная премьера первого сезона сериала LasnaГорск состоится 4 ноября на канале ETV+ Национального телерадиовещания Эстонии.

Проект уже согласились поддержать Национальное телерадиовещание Эстонии ERR, Совет Северных стран, Целевое Учреждение Интеграции, сеть магазинов Maxima, спа-отель Noorus SPA и администрация Ласнамяэ.