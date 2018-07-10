10.07.2018, 10:10

ВИДЕО: Хотите стать сопродюсером первого эстонского сериала на русском языке? LasnaГорск приглашает всех поддержать проект

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rus.delfi.ee
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Начиная с 10 июля, на платформе коллективного финансирования Hooandja все заинтересованные могут стать сопродюсерами первого эстонского сериала на русском языке LasnaГорск, сообщают организаторы проекта.

В основе сюжета — обычная семья, три поколения которой живут в самом большом районе Таллинна — Ласнамяэ, и у которой есть друзья на северо-востоке страны, в Нарва-Йыэсуу.

Главные герои попадают в различные, порой комические ситуации, работают, учатся, отдыхают, беспокоятся о здоровье близких, влюбляются, отмечают дни рождения, занимаются спортом, мечтают о своем собственном частном доме в соседнем районе Таллинна. Удастся ли им закончить стройку века и осуществить свою мечту?

В главных ролях: Владимир Барсегян, Мария Поликарпова, Тоомас Тросс, Артем Фирсов, Анастасия Коледа, Эвелина Сакуро, Калью Орро, Марат Аляутдинов, Марина Лыжина, Сергей Рымар, Никита Соцков.

Первый сезон комедийного телевизионного фильма состоит из 10 серий по 24 минуты. Все они наполнены диалогами и сценами из жизни обычных людей, которые живут в самом большом районе эстонской столицы. Работа семейных врачей, проблемы квартирных товариществ, взаимопонимание или его отсутствие между поколениями и представителями различных этнических групп. Все это в центре внимания создателей сериала.

”Мы, русскоязычные жители Эстонии, часто оказывались героями чужих историй. Только ленивый не показывал, как мы живем, и не объяснял, как жить правильно. Пришло время писать историю самим. Мы решили создать первый эстонский сериал на русском языке, комедию для всей семьи, где обычные люди стали прототипами героев и вдохновителями сценаристов и режиссера”,- комментирует мотивы создания сериала генеральный продюсер и учредитель Kinokubrik Production Яна Павленкова.

ТОП

”Производство десяти серий телесериала подразумевает полугодовую работу большой команды, а в данном случае — международной команды. Подготовительный процесс, сами съемки, где на площадке одновременно до 40 человек, все это необходимо для создания хорошего качественного сериала. Подготовительный этап прошел успешно. В сериале занят прекрасный актерский состав. Я уверена, что получится очень добрый сериал, который рассказывает о нас о всех, — говорит режиссер Ирина Васильева, которая уже известна зрителям по таким сериалам как ”Папины дочки” и ”Полосатое счастье (телеканал СТС).

Внести свой вклад в создание сериала о жизни Ласнамяэ и стать сопродюсерами могут все желающие. Для этого достаточно присоединиться к инициативе на платформе коллективного финансирования Hooandja по адресу: https://www.hooandja.ee/ru/projekt/lasnagorsk.
У всех поддержавших будет возможность посетить съемочную площадку, пообщаться с режиссером, оператором-постановщиком, актерами, продюсерами, сняться в массовых сценах, получить в подарок фирменные вещи от художника по костюмам Светланы Агуреевой или консультацию и макияж от художника по гриму Катрин Сангла, а также получить приглашение пройти по красной ковровой дорожке премьеры первого русскоязычного телесериала о Ласнамяэ.

Телевизионная премьера первого сезона сериала LasnaГорск состоится 4 ноября на канале ETV+ Национального телерадиовещания Эстонии.

Проект уже согласились поддержать Национальное телерадиовещание Эстонии ERR, Совет Северных стран, Целевое Учреждение Интеграции, сеть магазинов Maxima, спа-отель Noorus SPA и администрация Ласнамяэ.

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